Monopattini: da giugno, 74 incidenti

MONOPATTINI, DE CORATO: A MILANO DAL 5 GIUGNO AD OGGI AREU HA REGISTRATO 74 INCIDENTI

L’ASSESSORE: A BREVE PRESENTERÒ IN GIUNTA PROPOSTA DI LEGGE PARLAMENTARE

NECESSARIO MODIFICARE CODICE DELLA STRADA PER PREVENIRE DECESSI

(LNews – Milano, 28 lug) “A Milano dal 5 giugno ad oggi, l’Azienda regionale per l’emergenza e urgenza (Areu) ha registrato ben 74 interventi per incidenti stradali riguardanti i monopattini elettrici. Sono numeri che mettono i brividi e dovrebbero far riflettere”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, commentando il video dell’ennesimo schianto in monopattino, avvenuto a Milano.

“Quasi tutti gli incidenti nella nostra regione – ha affermato De Corato – secondo i dati forniti da Areu, si concentrano su Milano. Con ogni probabilità, a favorire l’incidentalità sono il gran flusso di traffico e, in molti casi, le strade sconnesse”.

“Le immagini dello schianto registrate dalla dash cam di un taxi – ha aggiunto – e diffuse sul web oggi sono impressionanti. Il ragazzo travolto dall’auto si è salvato per miracolo ed è ormai acclarato che l’utilizzo del monopattino elettrico senza le dovute protezioni è molto pericoloso”.

“Presenterò in Giunta una proposta di legge parlamentare – ha proseguito – per modificare il Codice della Strada. È necessario, infatti, regolamentare con misure più stringenti l’utilizzo dei monopattini, sia a tutela di chi li guida, sia di pedoni e automobilisti”.

“È bene mettersi subito al lavoro – ha concluso De Corato – per le opportune modifiche legislative, prima che si arrivi a registrare qualche decesso”