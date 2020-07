“L’arte dell’allattamento materno”, versione audio

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – La Leche League Italia

Disponibile gratuitamente per le mamme cieche o ipovedenti

(e per le loro famiglie) la versione audio del Manuale

“L’arte dell’allattamento materno” de La Leche League Italia

La Leche League Italia e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sono veramente felici di annunciare che è stata realizzata la versione audio del Manuale “L’arte dell’allattamento materno”.

Nato come una serie di appunti di un gruppo di 7 donne che, 64 anni fa, in un parco nell’Illinois hanno cominciato ad aiutare altre madri ad allattare, restituendo loro un sapere antico che si stava perdendo, e da allora, periodicamente aggiornato, “L’arte dell’allattamento materno” (“The womanly art of breastfeeding”), è stato tradotto in moltissime lingue e venduto in milioni di copie… Ed è stato un alleato ed un compagno di viaggio, di quel viaggio indimenticabile che è allattare serenamente un bambino, per milioni di donne e di famiglie. L’attuale edizione italiana, revisionata lo scorso anno, è la traduzione dell’ottava edizione americana.

Un testo che si distingue da tutti gli altri in commercio per contenuti scientifici, affidabilità e linguaggio. Altri milioni di madri troveranno, tra queste righe, proprio ciò che cercano. Troveranno quelle parole che le rassereneranno in un momento pieno di emozioni intense e meravigliosamente contrastanti come lo è il divenire madre, accogliere un bambino, crescerlo, allattarlo.

“L’idea che da oggi anche le mamme cieche o ipovedenti, dopo essersi registrate al sito dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, – ha detto Francesca Garofalo, Presidente de La Leche League Italia – possano usufruire di un aiuto prezioso come il Manuale “L’arte dell’allattamento materno” rende veramente felici le 120 Consulenti de La Leche League italiane, volontarie che offrono il loro sostegno gratuitamente e che rimangono sempre a disposizione per tutte le mamme al numero unico nazionale 199 432326 tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle 8 alle 20. Vogliamo mandare un particolare ringraziamento alla signora Mariadele Cinquegrani che ha messo a disposizione la sua voce per 1174 minuti!”

Attraverso la sua sede nazionale di Roma, le 21 sedi regionali e i 107 territoriali, l’UICI, di cui ricorre quest’anno il Centenario, dà ascolto e sostegno alle persone affette da una forma di disabilità che in Italia conta oltre 360mila ciechi assoluti e 1 milione e mezzo di ipovedenti, lavorando in una logica di rete e coordinamento con altri soggetti attivi sul territorio.

“In questo quadro di servizi, rientra anche l’attività del Centro Nazionale del Libro Parlato istituito dall’Unione e sostenuto da una Legge dello Stato per realizzare registrazioni professionali di testi di qualsiasi genere e metterli gratuitamente a disposizione degli utenti ciechi e ipovedenti. – ha commentato il Presidente di Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Mario Barbuto – La realizzazione di questo Manuale dedicato alle donne, per la prima volta in Italia e in una lingua diversa dall’inglese in forma di audiolibro, è una conferma dell’utilità del servizio e della vicinanza dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti a tutte le persone con disabilità visiva e qui in specifico al genere femminile, particolarmente preziosa oggi più di sempre, in periodo di pandemia e di emergenza che ha accentuato il rischio di isolamento e di solitudine, soprattutto per gli individui più fragili, che noi vogliamo invece rappresentare e tutelare nel modo più giusto”.