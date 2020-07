Il giovane cantautore e chitarrista comasco Jurijgami – protagonista di recente di un lungo tour che lo ha visto esibirsi sui palchi di molte venue tra cui i Magazzini Generali, lo Zerbini di Parma, il Linoleum a Milano, le Cantine CoopUf di Varese e che si è concluso con l’apertura del concerto di Calcutta alla Madeleine di Bruxelles -, oggi pubblica il nuovo singolo ufficiale dal titolo “Stati uniti mai” (ascolta su Spotify) con l’etichetta Piuma Dischi, edizioni Curci e distribuito Universal Music Italia. Online da oggi anche il videoclip, eccolo: https://youtu.be/ifKpWQp3_BM

Il brano, scritto da Jurijgami a quattro mani con l’autore Andrea Bonomo racconta del primo amore che non si scorda mai: “soprattutto se lei di punto in bianco decide di lasciarti per volare negli Stati Uniti. Questa è la canzone della ‘ragazza stronza in America’ capace di essere cantata già dal primo ascolto”, spiega Jurijgami. “Stati uniti mai” insieme ad altri otto brani che andranno a comporre l’album in uscita il prossimo autunno, è stato prodotto da Alessandro Cirone e Marcello Mereu, arrangiato dallo stesso Jurijgami, registrato da Antonio Chindamo presso Auditoria Records. Con Jurijgami (voce e chitarre) hanno collaborato Riccardo Bruno (batteria), Marco Mariniello (basso), Antonio Chindamo (pianoforte) e Alessandro Cirone (tastiere). Mix a cura di Raffaele Stefani (FM Studio) e mastering di Giovanni Versari (La Maestà).

Il videoclip che accompagna il brano è stato prodotto da RKH Studio per Piuma Dischi con la regia e il montaggio di Andrea Dipa (Direttore di produzione: Roberto Chetti). Il videoclip è stato girato in RED Digital Camera presso gli studi di RKH – Torino.