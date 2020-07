Icastico

L’irriverente cantautore viterbese esce oggi con il suo nuovo singolo “Bamba”

Esce oggi, venerdì 24 luglio, sulle piattaforme streaming e in digital download “Bamba”, il nuovo singolo del cantautore viterbese Icastico!

«“Bamba” racconta il tentativo disperato di liberarsi dai difetti e le fragilità che ci rendono umani. – spiega Icastico – Anche se le dipendenze non ci danno una soluzione, ci aiutano a dimenticare il problema. E così si innesca un loop autodistruttivo: compensiamo il nostro disagio con espedienti che in realtà finiscono solo per aumentarlo. Questo brano è la possibilità di accettarsi per quello che si è, consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni, e di sedersi fieri sul proprio trono fatto di immondizia. “Bamba” è l’inno all’inevitabilità dell’autodistruzione, e questa volta il dito è puntato verso tutti!».

A qualche mese dal suo singolo precedente “Alcolico”, Icastico sceglie di trattare di nuovo il tema delle dipendenze per raccontare le fragilità che accumunano un po’ tutti, tra la paura del tempo che passa e le responsabilità che aumentano. Con un ritmo trascinante e un ritornello che entra in testa al primo ascolto, “Bamba” non fa sconti a nessuno, ma sempre in chiave ironica e dissacrante.

“Bamba” è un brano scritto da Icastico, composto e arrangiato da Alessandro “Apollo” Presti (Dear Jack), prodotto da Sveno Fagotto al Mobsound di Milano e masterizzato da Andrea de Bernardi. Accanto a Icastico (alla voce e chitarra), troviamo i musicisti Simone Bravi, Marco Cilo, Simone Buzi e Dario Martellini.

