Festival della Mente

XVII edizione | Sarzana, 4-6 settembre 2020

La XVII edizione del Festival della Mente si terrà a Sarzana da venerdì 4 a domenica 6

settembre. Il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee è promosso

dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana e ha la direzione di Benedetta Marietti

(www.festivaldellamente.it).

Nonostante i lunghi mesi di emergenza sanitaria il festival torna come appuntamento

imprescindibile ponendosi come motore di una crescita non solo culturale ma anche economica e

sociale. Quest’anno la manifestazione si presenta con un format nuovo, rivisitato, ma che mantiene

l’impronta tradizionale e riconoscibile nel rispetto delle norme di contenimento del virus Covid-19.

20 incontri in presenza di pubblico, contemporaneamente trasmessi in live streaming, per

allargare la comunità del festival oltre i confini della città; 4 di questi incontri saranno ibridi, con un

relatore a Sarzana che dialoga a distanza con un ospite in collegamento video. Il programma

comprende anche 6 contributi video di ospiti internazionali, realizzati appositamente per il festival

e visibili solo online, sul sito e sui canali Facebook e YouTube nei tre giorni della manifestazione.

Il filo conduttore di questa edizione è il sogno, una parola dai molteplici significati, letterali o

metaforici, che può essere declinata e interpretata in modo diverso dai relatori in ambito

umanistico, scientifico, artistico, che rispecchia la natura multidisciplinare del festival e che si presta

a generare riflessioni sul mondo contemporaneo.

«Ho in me tutti i sogni del mondo. È stato il verso di una poesia di Fernando Pessoa intitolata

Tabaccheria a ispirare il filo conduttore della XVII edizione del Festival della Mente» dichiara

Benedetta Marietti, direttrice del festival «In questi ultimi mesi la parola “sogno” ha acquisito un

nuovo significato e oggi, dopo quello che è successo, simboleggia il desiderio di costruire un

mondo nuovo, diverso, più umano e sostenibile, che possa e debba ripartire dalla cultura.

Attraverso le voci sapienti e appassionate dei suoi relatori, il festival può contribuire a dare una

risposta ai nostri bisogni più profondi e a trasmetterci speranza. E proprio perché mette al centro

l’idea e la pratica della condivisione, rappresenta uno straordinario ponte che unisce fra loro le

persone, rispondendo così a una responsabilità sociale di cui l’interlocutore è la società intera».

APPUNTAMENTI PER BAMBINI ED EXTRAFESTIVAL

Il Festival della Mente non dimentica i più piccoli e dedica loro tre eventi, a cura di Francesca

Gianfranchi. Due passeggiate, alla scoperta delle piante, degli alberi e della città, e un evento con

Federica Gasbarro, studentessa in scienze biologiche, attivista del movimento Fridays For Future

di Greta Thunberg, trasmesso in streaming sul sito del festival.

Torna anche quest’anno parallelaMente, rassegna off giunta alla settima edizione, coordinata da

Virginia Galli, Francesca Giovanelli e Elisa Palagi, che si svolge il 3 settembre nel centro storico di

Sarzana e che vede come protagonisti artisti e associazioni culturali del territorio.

Biglietti: lezione inaugurale gratuita con biglietto; conferenze 4,00 €; spettacoli 10,00 €

Tutti gli eventi sono visibili anche online gratuitamente nei tre giorni della manifestazione su

www.festivaldellamente.it e sui canali Facebook e Youtube, a eccezione degli spettacoli, delle due

passeggiate per bambini e di parallelaMente.

Informazioni e prevendite dal 6 agosto: www.festivaldellamente.it

Facebook: @festivaldellamente | Twitter: @FestdellaMente

Instagram: festival_della_mente | Youtube: Festival della Mente Sarzana

Hashtag ufficiale: #FdM20