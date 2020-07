“Nomen Omen” diventa “Arcadia”

“Nomen Omen” di Marco B. Bucci e Jacopo Camagni diventa “Arcadia”

È in arrivo a novembre 2020 Arcadia Vol. 1: Mad World, l’attesissimo seguito di Nomen Omen, il capolavoro fantasy di Marco B. Bucci e Jacopo Camagni pubblicato da Panini Comics.

Il primo volume inaugura il nuovo ciclo narrativo della saga, interrotta con Nomen Omen Vol.3, dove la protagonista, Becky, strega 2.0 che vuole difendere la città e i suoi seguaci, era in conflitto con Taranis, re della corte di Manhattan. La storia riparte con un grande cambiamento: la città si trasformerà in Arcadia, luogo delle storie e della fantasia dove però nessuno vive “per sempre felice e contento”.

L’appuntamento con nuovi dettagli sul mondo fantastico di Arcadia è fissato per settembre.

