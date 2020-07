Briatore apre in Grecia

Toccata e fuga in Grecia per Flavio Briatore che fiuta il

business per il nuovo anno e ha deciso di puntare sulla

Grecia. L’imprenditore, che a breve riaprirà, seppur per poco,

il suo Billionaire a Porto Cervo (dove trascorrerà le vacanze

da single con il figlio Nathan Falco, mentre l’ex moglie

Elisabetta Gregoraci si prepara al “Grande Fratello VIP”), ha

fatto un salto, con aereo privato e con i suoi più stretti

collaboratori, in Grecia per motivi di lavoro e ha visitato i

locali nella zona esclusiva di Kalafatis, a Mykonos, scegliendo

una spiaggia tra le più in voga. È lì che nascerà la nuova

impresa di Mister Briatore. Intanto il collega di Flavio Giuseppe

Cipriani “sbarca” a Riccione, con un nuovo locale dal nome

“Musica”; ma l’inaugurazione del locale, che sarebbe dovuta

avvenire con Bob Sinclar lo scorso otto luglio, è stata ancora

rinviata…