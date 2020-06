Sara Romano, esce Safe Place

Nel nuovo brano di Sara Romano il vuoto della creazione di Yves Klein

Esce Safe Place, interpretato in coppia con Agnese Valle

Il video: https://youtu.be/11FSqE1rbyA

Si intitola “Safe Place” (Maremmano Records/IRD) e si ispira a”Il vuoto”, una esposizione di Yves Klein, artista francese precursore della body art, in riferimento alla dimensione creativa dell’artista. È il nuovo singolo (e video), in uscita oggi, della cantautrice palermitana Sara Romano, realizzato in collaborazione con la collega romana Agnese Valle, che lo interpreta con lei.

Una ballad intima e “mantrica” che ha proprio lo scopo di ricreare quel vuoto/ambiente “sicuro” in cui si sviluppa la creazione dell’arte. “Il vuoto” di Yves Klein era proprio questo, uno studio sulla dimensione creativa dell’artista, esplicitata da una stanza senza angoli sospesa nel tempo e nello spazio, dove in realtà viene destrutturata la percezione.

“Safe Place – spiega Sara Romano – tenta appunto di riportare, attraverso immagini, a questo vuoto per arrivare ad un processo di approfondimento del vero che ci salva dall’incomprensione e dalla banalità. Si manifesta nell’attimo prima che il pennello si posi sulla tela, nel momento in cui il soldato sceglie di non seguire un ordine sbagliato, quando si afferra il fazzoletto a rubabandiera e ci si salva tutti. In quel posto non ci sono menzogne e ci si salva anche da sé stessi. La canzone gli dà corpo, vita, esistenza in musica e tutti adesso lo sanno”.

Nel brano, i cori e l’elettronica sono affidati ad un’altra cantautrice, la veneta Irene Ghiotto che ha anche partecipato anche all’arrangiamento del brano insieme ad Agnese Valle (pianoforte, clarinetto ed elettronica) e Sara Romano (Chitarre ed elettronica).

CREDITI

Testo e musica: Sara Romano

Interpreti: Sara Romano e Agnese Valle

Sara Romano: chitarre ed elettronica

Agnese Valle: clarinetto, pianoforte ed elettronica

Irene Ghiotto: cori ed elettronica

Arrangiamenti di Sara Romano, Agnese Valle e Irene Ghiotto

Registrato e mixato presso Recraft Studio da Raffaele Pullara

Regia video di Costanza La Bruna

Progetto Grafico di Costanza La Bruna