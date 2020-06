Rumori di Fondo di Fabretti e Pavoncello

Disponibile presso la casa editrice Aracne

Rumori di Fondo di Giorgio Fabretti E Vittorio Pavoncello

Che ne è dell’Homo così pressato da cambiamenti climatici che ne compromettono

l’esistenza e dalla tecnologia, che attraverso robot computerizzati, minaccia la

completa sostituzione del lavoro e di ogni altra attività del quotidiano? Saremo ancora

capaci di riprodurci? Ogni argomento, frase, parola, presenti nel volume sono già

inseriti in un nuovo mondo nel quale si è trasportati e nel quale si chiede al lettore di iniziare a vivere. Perché

c’è un determinismo anche nella logica, la quale si muove nel tempo. E non capire i cambiamenti, non

contrastarli o non evolversi con questi, vuol dire rimanere schiacciati. È un guardarsi in uno specchio che non

riflette il proprio aspetto ma il DNA, per scoprire con sorpresa che dentro ci sono tutte le alterità, anche quella

di un Homo che potrebbe ancora una volta decidere della propria sopravvivenza o della propria fine. Il problema

è che non sappiamo se la scomparsa dell’Homo sarà notata nell’Universo o se qualcuno la piangerà. Le

galassie non seppelliscono le proprie stelle.