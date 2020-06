Musica Matrimonio: scegli dj per matrimoni di MusicADeejay

Scegliere la giusta colonna sonora per il ricevimento di matrimonio è una delle parti più complesse dell’intera pianificazione delle nozze. È infatti necessario non solo che gli sposi siano concordi circa il genere e lo stile da dare in generale, ma anche trovare i giusti professionisti capaci di comprendere ed esprimere musicalmente le proprie necessità.

Vediamo quindi quali possono essere gli elementi discriminanti nella selezione dei DJ professionisti nella musica matrimonio.

Matrimonio a Bergamo, il fascino della città antica

Sono sempre di più le coppie che scelgono di convolare a nozze nella bellissima e suggestiva Città Alta, la parte di Bergamo più antica: ricca di storia, di bellezze artistiche e di paesaggi meravigliosi, questa parte della città è il posto perfetto per un matrimonio da favola. Sono infatti presenti numerose ville e castelli dove gli sposi possono stupire i propri invitati e celebrare il giorno più importante circondati da un luogo suggestivo e incantevole.

Tra le principali location disponibile per organizzare il proprio matrimonio troviamo:

Villa Martinelli Mapello : se state cercando un’ambientazione suggestiva, ricercata e dal sapore antico questa è la location più adatta. Negli ambienti in cui il musicista Martinelli eseguiva le sue melodie oggi gli sposi volteggiano nel loro giorno più bello. Il parco antistante è la degna cornice di una villa suggestiva che lascerà gli invitati senza fiato.

: se state cercando un’ambientazione suggestiva, ricercata e dal sapore antico questa è la location più adatta. Negli ambienti in cui il musicista Martinelli eseguiva le sue melodie oggi gli sposi volteggiano nel loro giorno più bello. Il parco antistante è la degna cornice di una villa suggestiva che lascerà gli invitati senza fiato. Castello di Marne : è una location da matrimonio perfetta per chi vuole una giornata da sogno e principesca. A pochi chilometri da Bergamo e Milano il Castello di Marne è un antico castello per matrimoni che mette a disposizioni di sposi e invitati ampie e lussuose stanze interne e ambienti esterni suggestivi; i giardini e il parco contribuiscono all’atmosfera unica che si crea il giorno delle nozze durante il ricevimento.

: è una location da matrimonio perfetta per chi vuole una giornata da sogno e principesca. A pochi chilometri da Bergamo e Milano il Castello di Marne è un antico castello per matrimoni che mette a disposizioni di sposi e invitati ampie e lussuose stanze interne e ambienti esterni suggestivi; i giardini e il parco contribuiscono all’atmosfera unica che si crea il giorno delle nozze durante il ricevimento. Villa Caroli Zanchi: la villa si trova immersa in un parco secolare in stile romantico, set perfetto per le foto degli sposi che rimarranno un ricordo della meravigliosa giornata. Le sale interne, ognuna con il proprio tema, sono molto spaziose e permettono di invitare fino a 800 persone.

Musica matrimonio Bergamo, come scegliere il deejay adatto

Uno degli elementi più importanti per la buona riuscita di un matrimonio è la scelta della musica che faccia da sottofondo alla meravigliosa e unica giornata. Ogni momento del matrimonio deve avere la colonna sonora appropriata e in linea con i gusti degli sposi.

Per quanto riguarda il ricevimento, una delle soluzioni più gettonate è quella di affidare la gestione della musica a un deejay per matrimoni professionista, capace di cogliere i gusti degli sposi e di consigliare loro quali brani selezionare e in quali momenti proporli. Importante in questo senso è l’esperienza: improvvisarsi deejay non è sicuramente una buona idea; si corre infatti il rischio di non soddisfare le richieste degli sposi e soprattutto di non animare la festa in maniera appropriata.

Il deejay infatti deve anche essere un buon animatore, capace di divertire ma senza risultare troppo invadente. Per compiere la scelta giusta, è opportuno per gli sposi incontrare di persona il deejay selezionato e verificare se entrambe le parti possono essere d’accordo sulle proposte e sullo stile consigliato.

Se sei alla ricerca di professionisti della Musica matrimonio, Bergamo è il luogo dove MusicADeejay è attivo maggiormente: grazie alla loro professionalità potrai creare la giusta atmosfera in qualsiasi momento del ricevimento e della festa, accontentando anche coloro che sono più esigenti in materia di gusti musicali