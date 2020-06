Mercatini dell’usato a Milano: come riconoscere le occasioni

I mercatini dell’usato a Milano possono essere un punto di riferimento per chi ama il riciclo creativo o vuole decorare casa risparmiando. Ciò nonostante, scovare tesori tra i vari accessori, libri, quadri e mobili vintage richiede metodo e particolare attenzione ai dettagli. Vediamo quindi come riconoscere le occasioni tra le bancarelle dei mercatini dell’usato.

Come individuare le offerte ai mercatini dell’usato

Tra i vari oggetti esposti sugli scaffali e le bancarelle dei mercatini dell’usato possono nascondersi vere occasioni: pezzi unici antichi, moderni o d’arte contemporanea che, se venduti al prezzo giusto, rappresentano un vero e proprio affare. Ma come individuare le offerte ai mercatini dell’usato?

Per aumentare la probabilità di acquistare oggetti di grande valore a prezzi vantaggiosi, è possibile seguire alcune semplici strategie:

Uscire di casa presto: recarsi al mercato dell’usato di prima mattina è un valido stratagemma per trovare il maggior numero di offerte. Inoltre, per garantire il buon esito della ricerca, è utile essere lucidi e concentrati;

Stabilire un obiettivo: lasciarsi ispirare dalle proposte tra una bancarella e l’altra può sicuramente essere piacevole; tuttavia, avere in mente gli oggetti da acquistare diminuisce le probabilità di tornare a casa a mani vuote, o con articoli di cui non si ha bisogno;

Controllare la qualità: per individuare le offerte, è importante esaminare la qualità degli oggetti, analizzando materiali e finiture. Questa operazione è particolarmente efficace per i vasi in vetro, ceramica e argento; osservare con cura il fondo dell’oggetto può portare alla luce eventuali marchi, firme o segni distintivi. Invece, nel caso dei libri, la qualità è spesso rappresentata dall’anno di stampa: le edizioni più antiche sono solitamente le più prestigiose. Anche le condizioni dell’oggetto concorrono alla definizione della qualità, in quanto gli oggetti restaurati o in cattive condizioni valgono meno degli originali.

Comprare al prezzo giusto: il rapporto qualità/prezzo è senz’altro prerogativa delle occasioni imperdibili. Una volta analizzato a fondo l’oggetto, è possibile procedere all’acquisto, curandosi che il prezzo stabilito sia veritiero e non eccessivo. Inoltre, nel caso l’articolo non fosse scontato, fare uso della propria capacità di persuasione può sicuramente aiutare a realizzare un buon affare. Infine, è buona norma informarsi sulla politica di reso, in modo da evitare brutte sorprese.

Mercatini dell’usato Milano, gli oggetti imperdibili

Tra i mercatini dell’usato a Milano possono nascondersi numerosi oggetti particolari in grado di apportare un tocco unico all’arredamento. Il grande vantaggio di queste strutture commerciali è la possibilità di individuare articoli di valore, autentici e perciò imperdibili, che trasformino la propria casa in un luogo più caldo e accogliente.

Innanzitutto, i vasi sono tra gli oggetti d’arredamento a cui non è possibile rinunciare: realizzati in diversi materiali e colori, questi soprammobili rappresentano un elemento indispensabile dell’arredamento. A seconda dello stile – più moderno, rustico o shabby chic – è possibile optare per la tipologia che più si uniforma con l’ambiente casalingo. Il suggerimento è di prediligere i vasi in porcellana o in vetro all’interno di ambienti moderni e optare, invece, per la terracotta o la ceramica per abbellire spazi più rustici.

Via libera anche all’acquisto di lampade e lampadari in vetro, ferro battuto e ottone. Le lavorazioni antiche si distinguono da quelle più commerciali e seriali, rendendo l’arredamento unico nel suo genere.

Anche gli specchi acquistati tra le bancarelle dell’usato sono una componente importante per impreziosire le varie stanze della casa. Le sfumature e i contrasti rilasciati sul metallo nel corso degli anni conferiscono quel particolare e pregiato tocco vintage.

Infine, tra gli oggetti imperdibili esposti nei mercatini dell’usato non possono mancare mobili antichi, tessili per la tavola e piccoli accessori vintage, tra cui portafoto e piccoli soprammobili ricchi di storia e fascino.

EM Mercatini Usato Milano è il luogo ideale in cui trovare articoli unici per conferire un tocco di autenticità alla propria abitazione. Grazie all’ampia gamma di oggetti antichi, moderni e contemporanei, questo mercatino dell’usato si impegna nell’offrire grandi occasioni a un pubblico variegato. Oltre alla possibilità di acquistare oggetti di valore a prezzi vantaggiosi, EM Mercatini Usato mette a disposizione numerosi servizi aggiuntivi, per venire incontro alle esigenze dei propri clienti.