Milano/Solidarietà

Riscoprire l’antico rito dell’omaggio di una pergamena

per battesimi, comunioni e ricorrenze.

E’ la proposta dei Frati Capuccini Missionari.

Le donazioni sono devolute in beneficenza.

www.missioni.org

La pergamena è uno dei supporti scrittori più antichi e iconici della storia; Plinio il Vecchio fa risalire il primo uso al II secolo a.c e il suo utilizzo si è protratto fino al XIV secolo quando venne soppiantata dalla carta di fibre tessili.

Anche il Comune di Milano nel 2002 ne fece omaggio a tutte coppie che in quell’anno festeggiavano una ricorrenza importante delle proprie nozze. Unica differenza: la pergamena vera e propria era in pelle mentre con più contemporaneo spirito ecologico, ormai si utilizza la carta.

Questa bella tradizione è portata avanti ancora oggi dal Centro Missionario di Piazzale Cimitero Maggiore 5 a Milano dove, da molti anni i Frati Cappuccini realizzano pergamene su commissione per celebrare anniversari importanti e il contributo economico è destinato alle missioni nel mondo.

“In Occidente, dove spesso si possiede tutto e anche troppo, diventa difficile regalare agli invitati a battesimi, matrimoni o comunioni un ricordo veramente originale – spiega il responsabile del Centro Padre Marino Pacchioni-. Per questo, la pergamena può essere l’idea giusta per rimanere nei cuori nelle persone care coinvolgendole in un’azione benefica, perché le donazioni le devolviamo ai nostri progetti di aiuto ai più poveri nei vari continenti. E così la pergamena diventa anche una speranza per i più bisognosi ”.

I progetti missionari in cui sono impegnati i Frati sono numerosi: dalla raccolta fondi per ultimare la costruzione di un grande panificio a Dire Dawa in Etiopia, per dare pane ai poveri e lavoro ai giovani, ai corsi di formazione professionale per le giovani della Costa d’Avorio, agli aiuti al Camerun, dove migliaia di civili hanno perso tutto a causa della guerra e le adozioni a distanza per far crescere e studiare un bambino garantendogli un futuro. Sono tutti raccontati e illustrati sul sito www.missioni.org dove si pubblicano puntuali aggiornamenti.

Per ordinare le pergamene ai Missionari di piazzale Cimitero Maggiore 5 basta inviare un’email all’indirizzo ced@missioni.org o telefonare al numero 02 33 49 30 373. Si potrà concordare il tipo di supporto da utilizzare (foglio pergamena, foglio bianco, cartoncino), il formato (A4, A5, A6), il testo da inserire e la missione o le missioni a cui si intende destinare la propria donazione.