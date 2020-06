Max Pezzali “San Siro canta Max”

Le due date evento di SAN SIRO CANTA MAXvengono riprogrammate per venerdì 9 luglio (sold out) e sabato 10 luglio 2021 e vedrannoMAX PEZZALI per la prima volta protagonista sul palco dello stadio San Siro di Milano.

Gli attesissimi live, prodotti e organizzati da Vivo Concerti,saranno anticipati dalla data zeroprevista persabato 26 giugno2021 allo Stadio Comunale di Bibione (VE).

I biglietti acquistati per le date del 2020 restano validi per le rispettive date riprogrammate nel 2021, maggiori informazioni sul sito www.vivoconcerti.com

RADIO ITALIA è radio ufficiale degli eventi