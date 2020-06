La Casa dell’Autore, un progetto Teatro Out Off

Da venerdì 12 giugno inizia sul web la pubblicazione del ciclo di interviste La Casa dell’Autore, progetto realizzato da Teatro Out Off per la Centrale dell’Acqua di Milano.

Si tratta di sette interviste ad artisti a cura di Davide Pinardi, scrittore, sceneggiatore e docente di tecniche di scrittura creativa all’Accademia di Belle Arti di Brera e al Politecnico di Milano che saranno pubblicate sulla pagina Facebook e sul sito della Centrale dell’Acqua di Milano. Ogni intervista, della durata di 15 minuti, realizzata con la piattaforma zoom nella casa degli artisti intervistati, ha al centro una riflessione su come è cambiato in questi mesi il rapporto con la propria casa.

Per quel che riguarda MM “Con questo programma ‘tutto in digitale’ prosegue la fruttuosa collaborazione con il teatro Out Off con ottimi risultati di partecipazione popolare. La cultura, anche teatrale, è fondamentale per declinare i temi ambientali e di sostenibilità che MM, attraverso il suo museo di impresa – la Centrale dell’acqua – persegue da tempo”

Calendario interviste

12 giugno – Gigio Alberti, attore di teatro e di cinema

19 giugno – Monica Bonomi, autrice e attrice

26 giugno – Giacomo Carson, attore e pianista

3 luglio – Harriet Carnevale, attrice e danzatrice

10 luglio – Massimiliano Cividati, autore, regista

17 luglio – Elena Callegari , attrice di teatro

24 luglio – Carlotta Cernigliaro, artista grafica e organizzatrice di eventi culturali

“Di colpo, la svolta. Dovevamo diventare tutti nomadi, cittadini del mondo. Non c’era più bisogno di possedere nulla di fisso perché tutto era temporaneo, condiviso.

E poi, di colpo, la svolta. Costretti in casa, senza quasi poter uscire per strada, rintanati per difenderci dal pericolo.

E così la casa ha ritrovato per noi valori archetipici, è diventata un luogo di protezione, laboratorio della quotidianità, l’unica dimensione nella quale siamo veramente padroni e al sicuro.

Non più una casa ridotta a deposito di vestiti, a letto per la notte, a cucina per mangiare, ad albergo dove comodamente arrivare e andarsene,

Invece spazio per custodire la propria identità, baluardo che protegge noi e i nostri cari, scrigno delle nostre memorie, luogo forse angusto ma certamente nostro.

Che svolta radicale, e in così poco tempo!

Parliamone di questo con degli artisti, degli attori, con persone abituate a volte a rimanere chiuse in casa per settimane per preparare una parte oppure a non starci mai per andare in tournée…

Cos’è diventata, per voi, la vostra casa?”

Davide Pinardi

Protagonista della prima intervista è Gigio Alberti, attore di teatro e di cinema.

La pubblicazione delle interviste avverrà sulla pagina Facebook e sul sito della Centrale dell’Acqua tutti i venerdì, a partire dal 12 giugno, dalle ore 16

https://www.centraleacquamilano.it/resta-in-centrale/

https://www.facebook.com/CentraleAcquaMilano/