Jason Mraz: “You Do You”

Il vincitore dei Grammy Awards JASON MRAZ, pubblica “You Do You”, ultimo inedito estratto dal nuovo album LOOK FOR THE GOOD in uscita il 19 giugno via BMG.

Il singolo contiene il feat. con l’attrice Tiffany Haddish

Mraz aveva anticipato il singolo ai fan all’interno del suo format “La La La Livestream” lo scorso mercoledì attraverso il suo canale YouTube. Mraz ha annunciato, inoltre, un nuovo appuntamento per i suoi livestreaming: a partire da Giugno, ogni giovedì alle ore 20 (Pacific/11 PM Eastern)

Il nuovo brano arriva dopo la pubblicazione di “Wise Woman” – un vero e proprio omaggio alle donne e a Madre Natura – e dopo la tilte track “Look For The Good,” che ha superato gli 8 millioni di streaming e che è apparsa nelle “New Music Friday” di Spotify in ben 28 Paesi in tutto il mondo.

Look for the Good rivela la grande passione di Mraz per la musica reggae. La star cinematografica Tiffany Haddish e l’icona del reggae giamaicano Sister Carol compaiono come guests nell’album, che inizia e termina con la stessa frase: “look for the good.”

ALBUM TRACKLIST

1. Look For The Good

2. Make Love

3. My Kind

4. Good Old Daze

5. You Do You (feat. Tiffany Haddish)

6. Wise Woman

7. Take The Music

8. Time Out (feat. Sister Carol)

9. DJ FM AM JJASON

10. Hearing Double

11. The Minute I Heard Of Love

12. Gratitude