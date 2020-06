Ray LaMontagne: “Monovision”

Il 26 giugno esce “Monovision” (RCA Records), l’ottavo album in studio del vincitore di un Grammy Award RAY LAMONTAGNE, già disponibile in pre – order e pre – save al link https://SMI.lnk.to/monovision.

“Monovision” si compone di 10 brani e vede Ray non solo scrivere e produrre l’album ma anche suonare tutti gli strumenti in ogni traccia.

In occasione dell’annuncio del disco, LaMontagne ha lanciato il singolo “Strong Enough”, accompagnato dal videoclip ufficiale (https://youtu.be/21ETGjscgPE), che in pochi giorni ha già superato 37 milioni di visualizzazioni. All’inizio di questo mese, l’artista ha pubblicato anche un’altra traccia accompagnato da un video musicale tratto dall’album “We’ll Make It Through”. Il video mostra fotografie di famiglia vintage di Ray.

Tracklist MONOVISION:

1. Roll Me Mama, Roll Me

2. I Was Born To Love You

3. Strong Enough

4. Summer Clouds

5. We’ll Make It Through

6. Misty Morning Rain

7. Rocky Mountain Healin’

8. Weeping Willow

9. Morning Comes Wearing Diamonds

10. Highway To The Sun