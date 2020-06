Bollate: lotta alle zanzare

La non facile lotta alle zanzare da parte del Comune di Bollate prosegue con la campagna estiva contro larve e insetti adulti e con tutti i consueti trattamenti negli spazi pubblici. Ma il Comune da solo non può risolvere il problema, soprattutto perché l’80% delle zanzare prolifica nelle proprietà private e ogni singolo cittadino deve fare la sua parte.

Molto importante l’attenzione nei quartieri verdi, pieni di orti e giardini. Per questo l’Amministrazione ha pensato a una campagna mirata a diffondere le buone regole della lotta alle zanzare che tutti possono attuare. Tra le precauzioni, il mantenimento di giardini e orti in perfetto ordine, l’attenzione ad evitare la formazione di raccolte d’acqua e a pulire periodicamente le grondaie e tombini.

Ma anche semplici regole personali come evitare abiti scuri e parti del corpo scoperte, non usare creme, profumi e dopobarba che attirano; al loro posto scegliere prodotti repellenti sulle parti scoperte del corpo rispettando dosi e modalità riportate in etichetta.

Da parte sua, il Comune continua l’attività di prevenzione. Vediamo in che modo:

Durante i mesi invernali viene eseguito un intervento contro le zanzare femmine che svernano nei pozzetti stradali d’intersezione della rete fognaria.

Da maggio a settembre vengono fatti sei interventi di giorno contro le larve nelle tombinature stradali e nei pozzetti presenti nelle aree esterne alle strutture pubbliche (più di 6 mila).

Seguono verifiche a tampone per monitorare l’efficacia degli interventi. Altri cinque interventi notturni vengono effettuati nei centri sportivi comunali, nelle aree verdi all’interno delle strutture pubbliche (compresi i pozzetti di scarico acque), nei parchi e giardini pubblici, nei sottopassi ciclopedonali, nei mercati, cimiteri e lungo i corsi d’acqua a cielo (torrenti, fontanili, ecc.) dove è presente la vegetazione.

Sempre da maggio a settembre si esegue il monitoraggio per rilevare l’efficacia con tre interventi sulla zanzara adulta e cinque sulla zanzara tigre. Seguono eventuali nuovi interventi in caso di criticità.