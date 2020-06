Andrea Petrucci: “Nel cielo tu”

Da oggi è in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e digital download “NEL CIELO TU” (distribuzione digitale Pirames International), il singolo del cantautore marchigiano ANDREA PETRUCCI, che anticipa il nuovo album “IL CORAGGIO È TRA LE BRACCIA DI UN SOGNO” disponibile in digitale da venerdì 26 giugno.

Ispirato alla storia vera di Andrea Cossu vittima del terremoto che ha colpito il Centro Italia nel 2016, “Nel cielo tu” racconta di un amore in grado di resistere anche alla morte. Un inno alla resilienza e al trovare la forza di andare avanti e ricominciare nonostante tutto, portando nel cuore l’amore e il ricordo di chi si ama.

“Con questo mio nuovo brano si apre per me un’altra era. Sto per rinascere, tutti stiamo per rinascere nel nostro piccolo – dice ANDREA PETRUCCI – Questa emergenza COVID, tutte queste situazioni complesse, complicate, hanno innescato dentro di noi una forza nel voler tornare a vivere realmente, siamo stati tappati in casa per molto tempo. Ora con le dovute precauzioni, torniamo a vivere. Torniamo a fare musica, torniamo al nostro lavoro, torniamo a svuotare le nostre menti. ‘’Nel cielo tu’’ ci accompagna nel cammino delle nostre vite frenetiche, troppo veloci, imprevedibili, grandi, piccole. Ci fa riflettere. Ci fa pensare a chi è fortunato e chi no. Non dobbiamo mai dimenticare chi non c’è più”.

È online anche il video, girato da Alessio Di Buò, nel quale Andrea Petrucci e Federica Olivieri reinterpretano l’amore descritto nel brano, quello tra la ragazza e l’anima del suo amato, che l’ha lasciata troppo presto. Online a questo link: youtube.com/watch?v=pvUz4c1zong