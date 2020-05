Calcio, Marchisio a Radio 24: “Serie A deve ripartire”

Calcio, Marchisio a Radio 24: “Pensare al contagio zero sbagliatissimo. Serie A deve ripartire”

“Bisognerà ripartire per forza, altrimenti succederà qualcosa di brutto. Vedo poca fiducia in generale”. Lo ha detto a Tutti convocati su Radio 24 l’ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio, commentando le dichiarazioni di Giovanni Malagò a proposito della ripartenza della Serie A il 13 giugno. “Malagò dice che il campionato ricomincerà ma non finirà? Non lo so se si concluderà, ma serve un po’ di fiducia, non solo nel calcio, ma in tutti i settori. Speriamo che sia così. E’ sbagliatissimo voler far riprendere il calcio solo col contagio zero – prosegue a Radio 24 – Il calcio non può pensare al contagio zero. In futuro dovremo fare degli sforzi prima, non aspettare che un paziente arrivi alla terapia intensiva. Ho sentito che in molte regioni proveranno a far meno tamponi per far ripartire il turismo: questo mi spaventa tantissimo, tutto deve ripartire, ma in sicurezza”. A Marchisio viene chiesto un commento sul caso partitelle (vietate) disputate in allenamento dalla Lazio: “Ho letto delle partitelle dei biancocelesti, ha fatto un po’ di scalpore sicuramente – afferma Marchisio a Tutti Convocati – Il rischio anche in questo senso qua ci può anche stare, perché stiamo parlando di uno sport di contatto e bisognerà vedere cosa succederà anche in quello, bisogna però mettere in sicurezza le società. Finchè non ci sarà il vaccino non avremo certezze al 100%, dobbiamo lavorare in questa direzione”.

Calcio, Marchisio a Radio 24: “Vidal all’Inter non mi piacerebbe. Conte ha sposato l’Inter al 100%, con lui un passo avanti”

“Vidal all’Inter? Non mi farebbe piacere, Arturo andrebbe a dar loro un’anima ancora più forte. Tornasse alla Juve ne farei ben felice”. Lo afferma a Tutti convocati su Radio 24 l’ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio, commentando il possibile futuro in nerazzurro di Arturo Vidal che ritroverebbe così Antonio Conte. Marchisio ha parlato anche del suo ex tecnico: “Conte ha sposato al 100% il progetto Inter, insieme hanno fatto un passo avanti rispetto agli ultimi anni”. Ancora a proposito del rapporto Juve-Inter, “Il Principino” è intervenuto sulle polemiche suscitate dalle frasi contenute nel libro dell’ex compagno Chiellini: “Giorgio che dice di odiare l’Inter? Nulla di peccaminoso. Ora mi tocca fare lo juventino e dire che anche quando capita dall’altra parte non è che succeda chissà che tragedia. Anche a me è capitato, cambiarono le mie parole sul mio rapporto col Napoli, quando con loro dividevamo il primato, qualche giornalista ha scritto che io odiavo i napoletani e non è assolutamente così”. Infine sulla pace fatta tra Chiellini e Balotelli, Marchisio ha concluso a Radio 24: “Mario ha avuto un’ottima reazione, molto matura, Giorgio stava raccontando vari episodi della sua carriera, cose che ci sono e ci saranno sempre.”