Bollate: Buoni spesa

C’è tempo ancora fino al 30 aprile, alle ore 12, per i cittadini di Bollate che hanno i requisiti per fare richiesta per i buoni spesa.

Ricordiamo che il contributo varia da un minimo di 250 euro a un massimo di 500 per nucleo familiare, con un’aggiunta di 50 euro per famiglie con bambini da 0 a 3 anni o con persone disabili. Va richiesto compilando il modulo scaricabile dal sito del Comune e verrà assegnato dopo la valutazione delle domande e la verifica dei requisiti, fino a esaurimento delle risorse economiche disponibili.

Ma facciamo il punto

Ad oggi sono stati assegnati 467 buoni spesa per importo complessivo di 159.800 euro,

426 già consegnati e 41 sono stati consegnati oggi pomeriggio, direttamente al domicilio dei beneficiari.

Sono state invece 131 le pratiche negative per assenza dei requisiti previsti dalle linee guida o per discrepanza tra quanto dichiarato e le verifiche anagrafiche condotte dagli uffici (le comunicazioni saranno anticipate via mail e inviate via posta).

RICORDIAMO CHE

Il Buono Spesa è un contributo riservato agli acquisti di generi alimentari e di prodotti di prima necessità. Consiste in una carta d’acquisto prepagata che sarà distribuita dal Comune a chi ha determinati requisiti e ne fa richiesta. Le carte potranno essere utilizzate nei negozi del territorio che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale (si tratta dei principali supermercati cittadini).

Al Buono Spesa hanno diritto i cittadini che si trovano in stato di necessità a causa dalla riduzione del reddito familiare per motivi legati all’emergenza sanitaria COVID19. Rientrano tra i requisiti ammessi, ad esempio, la perdita di lavoro per licenziamento, la riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione della prestazione, la sospensione dell’attività professionale autonoma e a partita IVA, la sospensione/cessazione del Reddito di Cittadinanza.

L’importo dei Buoni Spesa sarà variabile, in base ai requisiti e alle dimensioni della famiglia di chi farà richiesta; per ottenerlo dovrà essere usata la modulistica pubblicata sul sito del Comune, seguendo la modalità indicata. Ogni famiglia potrà presentare una sola domanda.

Le richieste presentate ENTRO IL 30 APRILE 2020 ALLE ORE 12 verranno valutate progressivamente dall’ufficio Servizi Sociali del Comune in ordine di arrivo. Verificato il possesso dei requisiti, il Comune procederà a comunicare l’accettazione o meno del Buono Spesa, l’importo concesso e le modalità di utilizzo. Gli assistenti sociali, inoltre, potranno chiamare telefonicamente i cittadini che hanno fatto richiesta per eventuali approfondimenti ritenuti necessari.

ATTENZIONE

Il Modello della domanda è scaricabile dal sito del Comune di BOLLATE. Deve essere compilato in ogni sua parte e trasmesso in via prioritaria telematica all’indirizzo mail:

protocollo@comune.bollate.mi.it allegando copia della carta d’identità del richiedente.

Per particolari condizioni di impedimento accertato all’accesso agli strumenti telematici, il cittadino potrà contattare il Servizio Sociale al tel. 02-35005568 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e il martedì anche dalle 14:00 alle 17:00 e ricevere informazioni su come procedere.

—