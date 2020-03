Legno: “Stare a casa ma divertendosi!”

«Vogliamo usare il nostro tempo libero per fare qualcosa di utile e divertente così da dare un piccolo doveroso contributo per fronteggiare questo momento difficile? Volete essere protagonisti assoluti del nostro videoclip ufficiale di Casa De Papel? – dichiarano i LEGNO – Per realizzare tutti insieme il videoclip di Casa De Papel abbiamo bisogno di un video in orizzontale dove cantate, ballate tutta la canzone, mi raccomando non abbiate paura, utilizzate la telecamera esterna e non interna per mantenere una qualità più alta e successivamente inviate tutto a produzione.onemedia@gmail.com! In seguito vi invieremo il modulo da compilare per autorizzarci ad utilizzare le vostre immagini nel video. Uniamoci tutti insieme e diamo il buon esempio così che da un piccolo gesto si possa fare un grande passo verso la sconfitta di questo terribile virus. STARE A CASA MA DIVERTENDOSI!»

Con queste parole i LEGNO lanciano il loro messaggio di solidarietà attraverso un video pubblicato sui loro canali social. Il duo contribuisce a diffondere l’hashtag #iostoacasa invitando i loro follower e non solo, a comportarsi responsabilmente in un momento in cui la collaborazione di tutti è fondamentale per il nostro Paese.

Al seguente link è visibile il video realizzato dai LEGNO e pubblicato sui loro canali social: https://bit.ly/2Wf9xrZ

Al seguente link è possibile scaricare il video realizzato in mp4: https://we.tl/t-QICid0Wpcw