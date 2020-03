Bollate: Appello dei Sindaci a Regione Lombardia

È stato sottoscritto oggi da 82 Sindaci della città Metropolitana di Milano, e può essere sottoscritto da tutti i Sindaci che ne condividono il contenuto. È l’appello che chiede a Regione Lombardia di cambiare strategia nella lotta al coronavirus e di avviare anche la sorveglianza attiva. Ecco il contenuto:

“Chiediamo a Regione Lombardia di cambiare strategia nella lotta al coronavirus. Dal confronto con i medici di base, che hanno il contatto diretto con la popolazione, emerge che a loro giudizio l’epidemia è più diffusa di quello che appare dai dati ufficiali e che conseguentemente il numero di malati è sicuramente più alto.

Molti cittadini sono a casa con sintomi riconducibili al COVID19 ma non ricorrendo alle cure ospedaliere non vengono sottoposti a tampone e quindi non sono tracciati e non essendo tracciati potrebbero contribuire al diffondersi dell’epidemia. C’è inoltre la situazione delle persone sottoposte a quarantena il cui numero appare assolutamente sottostimato e che quindi rappresenta un aspetto del contagio largamente fuori controllo.

Ci sono esperienze all’estero e in Italia, prima fra tutte quella della regione Veneto, che indicano come strada alternativa quella della “sorveglianza attiva” che prevede di fare i tamponi a tutte le persone con sintomi riconducibili al Covid-19, soprattutto le persone che sono a casa ammalate e non ricorrono all’assistenza ospedaliera, e in base al risultato di sottoporre conseguentemente a tampone i familiari e tutte le persone con le quali sono entrate in contatto.

Sono esperienze che hanno dimostrato la loro validità e che, sebbene in ritardo, possono essere introdotte anche nella nostra Regione. Chiediamo per questo a Regione Lombardia di cambiare rotta, di studiare ed attuare con i tecnici delle Aziende Sanitarie e gli esperti di epidemiologia una strategia che punti sulla sorveglianza attiva e sull’assistenza medica domiciliare. E di arrivare alla definizione di un “patto per la salute dei lombardi” esteso a tutti i soggetti coinvolti che condividno una strategia di azione comune. Inoltre evidenziamo la assoluta necessità di sottoporre periodicamente al tampone i medici di base e ancor più di dotarli in giusta quantità di tutti gli strumenti indispensabili per poter eseguire in massima sicurezza l’assistenza al domicilio dei pazienti, che le sperimentazioni in corso in Emilia Romagna dimostrano essere un valido strumento di azione.

I comuni si mettono a disposizione per fare la loro parte, anche individuando e mettendo a disposizione, con il supporto di Regione Lombadia, strutture idonee per ospitare le persone che devono trascorrere il periodo di quarantena e non lo possono fare al loro domicilio. Siamo in ritardo, ma siamo ancora in tempo.”

SOTTOSCRITTO DA:

1. Moreno Agolli Sindaco di Arluno

2. Gilberto Barki Sindaco di Grezzago

3. Sonia Belloli Sindaco di Zibido San Giacomo

4. Maria Rosa Belotti Sindaco di Pero

5. Riccardo Benvegnù Sindaco di Binasco

6. Rodolfo Bertoli Sindaco di Melegnano

7. Sara Bettinelli Sindaco di Inveruno

8. Susanna Biondi Sindaco di Busto Garolfo

9. Angelo Bosani Sindaco di Pregnana Milnese

10. Roberto Botter Sindaco di Pozzo d’Adda

11. Fabio Bottero Sindaco di Trezzano sul Naviglio

12. Giorgio Braga Sindaco di Robecchetto con Induno

13. Paolo Branca Sindaco di Carpiano

14. Sergio Calloni Sindaco di Arconate

15. Silvana Cantoro Sindaco di Casarile

16. Andrea Carlo Sindaco di Settala

17. Ezio Casati Sindaco di Paderno Dugnano

18. Diego Cataldo Sindaco di Trezzano Rosa

19. Roberto Cattaneo Sindaco di Nosate

20. Andrea Checchi Sindaco di San Donato Milanese

21. Andrea Cipullo Sindaco di Vermezzo con Zelo

22. Angela Comelli Sindaco di Bellinzago Lombardo

23. Ivonne Cosciotti Sindaco di Pioltello

24. Rossi Daniela Maria Sindaco di San Vittore Olona

25. Douglas De Franciscis Sindaco di Basiano

26. Franco De Gregorio Sindaco di Truccazzano

27. Daniele Del Ben Sindaco di Rosate

28. Luca Durè Sindaco di Cisliano

29. Luca Eli Sindaco di Baranzate

30. Paolo Festa Sindaco di Pieve Emanuele

31. Crivellin Flavio Sindaco di Albairate

32. Lorenzo Fucci Sindaco di Liscate

33. Luigi Fumagalli Sindaci di Vaprio d’Adda

34. Antonio Fusè Sindaco di Melzo

35. Giuseppe Gandini Sindaco di Calvignasco

36. Patruizia Gentile Sindaco di Bubbiano

37. Beltrami Gian Pietro Sindaco di Besate

38. Paolo Gobbi Sindaco di Vignate

39. Federico Lorenzini Sindaco di Paullo

40. Silvio Lusetti Sindaco di Pozzuolo Martesana

41. Luca Maggioni Sindaco di Carugate

42. Roberta Maietti Sindaco di Rodano

43. Daniela Maldini Sindaco di Novate Milanese

44. Carmen Manduca Sindaco di Vernate

45. Lucia Mantegazza Sindaco di Gessate

46. Marelli Marco Sindaco di Morimondo

47. Roberto Maviglia Sindaco di Cassano d’Adda

48. Bona Michele Sindaco di Cassinetta di Lugagnano

49. Paolo Micheli Sindaco di Segrate

50. Caterina Molinari Sindaco di Peschiera Borromeo

51. Nilde Moretti Sindaco di Solaro

52. Simone Negri Sindaco di Cesano Boscone

53. Antonino Nucera Sindaco di Opera

54. Cirulli Nunzio Omar Sindaco di Gudo Visconti

55. Michela Palestra Sindaco di Arese

56. Vito Penta Sindaco di Dresano

57. Sergio Perfetti Sindaco di Gaggiano

58. Carla Picco Sindaco di Magnago

59. Giusepe Pignatiello Sindaco di Castano Primo

60. De Guli Primo Paolo Sindaco di Motta Visconti

61. Rino Pruiti Sindaco di Buccinasco

62. Paola Rolfi Sindaco di Dairago

63. Pietro Romano Sindaco di Rho

64. Curzio Rusnati Sindaco di Bussero

65. Luisa Salvatori Sindaco di Vizzolo Predabissi

66. Guido Sangiovanni Sindaco di Vanzago

67. Yuri Santagostino Sindaco di Cornaredo

68. Sara Santagostino Sindaco di Settimo Milanese

69. Marco Sassi Sindaco di Cerro al Lambro

70. Marco Segala Sindaco di San Guliano Milanese

71. Davide Serranò Sindaco di Locate Trivulzi

72. Angelo Stucchi Sindaco di Gorgonzola

73. Andrea Tagliaferro Sindaco di Lainate

74. Arianna Tronconi Sindaco di San Zenone al Lambro

75. Pamela Tumiati Sindaco di Masate

76. Francesco Vassallo Sindaco di Bollate

77. DarioVeneroni Sindaco di Vimodrone

78. Nadia Verduci Sindaco di Noviglio

79. Alberto Villa Sindaco di Pessano con Bornago

80. Gugielmo Villani Sindaco di Ozzero

81. Antonella Violi Sindaco di Lachiarella

82. Ermanno Zacchetti Sindaco di Cernusco sul Naviglio