Aggiornamento Coronavirus a Novate

Ats Città Metropolitana nel pomeriggio di sabato 7 marzo ha aggiornato il file ufficiale attraverso il quale, quotidianamente, informa i sindaci in merito all’evoluzione dei contagi da Coronavirus Covid-19 sul territorio di competenza.

Il Comune, nella persona del sindaco, Daniela Maldini, ha appreso che il numero dei contagi che interessano i cittadini novatesi è salito a 3, due nuovi casi che si aggiungono a quello già registrato lo scorso 4 marzo.

L’intera Amministrazione Comunale resta a disposizione delle autorità competenti, proseguendo il monitoraggio della situazione e provvedendo ad informare tempestivamente la cittadinanza a fronte di eventuali aggiornamenti che dovessero pervenire da Ats Città Metropolitana e da Regione Lombardia a cui spetta l’esclusiva competenza di gestione dei casi di contagio nel massimo rispetto della riservatezza dovuta.

Si rammenta, ancora una volta, a tutti i cittadini novatesi di seguire tutte le indicazioni ed i comportamenti che sono suggeriti dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia, pratiche comportamentali e di igiene che risultano fondamentali nell’azione di contenimento del contagio. Il Comune di Novate ripone piena fiducia nelle competenze e nelle professionalità messe in campo dal Sistema Sanitario Nazionale per far fronte a questa emergenza che, impone ad ognuno di noi, di modificare temporaneamente alcune abitudini di vita.

Si rinnova l’appello a mantenere la calma, ad avere pazienza e a non perdere la lucidità, fondamentali per affrontare nel migliore dei modi questa fase di emergenza.

Novate, in questi giorni di intenso confronto con tutti i soggetti coinvolti nella gestione della situazione, ha dato prova di grande ricchezza di risorse e di altrettanta competenza, elementi di distinguo che costituiscono un importante valore per il territorio e per la comunità.