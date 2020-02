Domenica 16 febbraio Spaghetti Unplugged torna all’Apollo Club di Milano, culla meneghina dell’appuntamento domenicale per eccellenza, per una nuova serata ricca di special guest e tante sorprese!

LA SCAPIGLIATURA + ARISA, TACØMA, FUMÈ e THE JAB saranno gli ospiti di questa domenica in musica di Spaghetti. A questo link tutte le info sull’evento: https://bit.ly/31GPpj4.

Arrivando entro le 20.30 o dopo le 00.30 l’ingresso è gratuito, dalle 20.30 alle 00.30, invece, il costo della serata è di soli 2 euro.

Nel 2020 Spaghetti Unplugged prevede più di 50 appuntamenti, oltre 100 artisti e un totale di circa 300 ore di musica.

Il menù fisso dell’evento è sempre ricco e appetitoso, e prevede: dalle 20.30 OPEN-MIC, che consente a chiunque di prenotarsi ed esibirsi con due pezzi (di cui almeno uno originale), il tutto intervallato dalla presenza di ospiti speciali; dalle 23.00 guest affermate della scena nazionale e internazionale calcano il palco per far cantare tutti i presenti; alle 24.00 arrivano gli Spaghetti, quelli veri; e infine, come se non bastasse, da mezzanotte parte il momento Jam con sorprese, improvvisazioni, sing-a-long e featuring inaspettati.

Una palestra per le star di domani, un boutique festival lungo una domenica, un karaoke d’essai, un live bar, un open-mic senza precedenti, questo e molto altro è SPAGHETTI UNPLUGGED!

Un luogo d’incontro per artisti nuovi e navigati, un’opportunità per salire su un palco e mettersi in gioco, una serata per cantare a squarciagola con gli amici e, perché no, un’occasione per mangiare un piatto di spaghetti gratis.

Come il Folkstudio negli anni 70, così da 6 anni Spaghetti Unplugged è la culla della nuova scena musicale italiana, che offre a tutti gli artisti uno spazio sul palco di un locale per poi, chissà, ritrovarli qualche anno dopo in tour nei maggiori palazzetti italiani.