Retrolove: “Soundtrack”

Da venerdì 6 marzo sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Soundtrack” (autoprodotto), il nuovo disco della rock band milanese Retrolove. Il lavoro, composto da 9 brani, è un concentrato di pura energia contaminata dalle sporche tinte punk e da quelle più viscerali tipiche dell’horror rock. Lo stesso giorno sarà disponibile il doppio singolo “Galactic Tide”, contenente i brani “In Waves” e “Outer Space”, quest’ultimo accompagnato da un video clip ufficiale disponibile sul canale YouTube della band.

Ecco la tracklist di Soundtrack:

Outer space

The price is set

She’s alive

One bullet

Glue

Shoot your desert on me

Hit the Vulture

The Man

In waves

“Soundtrack” racconta storie di genere, attraversando luoghi che tutti abbiamo visitato almeno una volta, accompagnando l’ascoltatore in un viaggio che si svolge come un flash tra il deserto e l’oceano. I Retrolove, mischiando il tipico suono vintage dei grandi classici anni ’70, l’attitudine del punk alla Iggy Pop, il rock graffiante degli anni ’90 e l’immaginario visivo dei B movie in chiave horror, regalano un lavoro maliziosamente retrò con una massiccia dose di autoironico sex appeal.