Bollate: In Biblioteca con Roberto Morgese

Si terrà sabato 15 febbraio alle ore 11.00, in biblioteca, l’incontro con lo scrittore Roberto Morgese che presenterà il suo libro La grotta della pace.

Il libro narra della necessità dell’amicizia fra Sunday e Monday, due ragazzi appartenenti a etnie “nemiche”, che, per difendere se stessi e i propri diritti dalla prepotenza dei militari, dovranno imparare a collaborare.

Tra inseguimenti e avventure, fughe e piani ben orchestrati, nel Sud Sudan – giovane e bella nazione africana nata soltanto nel 2011 – i due ragazzi troveranno un luogo in cui sconfiggere i soldati con le armi dell’astuzia e costruire una pace sincera.

Il libro è stato scritto in collaborazione con Paolo Merlo e con le illustrazioni di Luca Salvagno.

La presentazione è a ingresso libero.

Il guadagno della vendita del libro, così come i diritti d’autore saranno devoluti per la costruzione di una scuola-dormitorio in Uganda, in un territorio che raccoglie i profughi della guerra civile in Sudan, ad opera della Bridget Evalyne Foundation.