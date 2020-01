Rocco Hunt: “Libertà Tour 2020″

Sarà un inizio in grande stile quello del “LIBERTÀ TOUR 2020” di ROCCO HUNT: dopo il precedente sold out alla Casa della Musica di Napoli che aveva portato l’organizzazione a spostare il concerto del 3 aprile in una location più grande, anche il Palapartenope registra il tutto esaurito!

E per ringraziare il suo pubblico del raggiungimento di un grande traguardo a due mesi dall’inizio del tour, il rapper raddoppia l’appuntamento al Palapartenope con una nuova data il 23 maggio.

Queste le date del “LIBERTÀ TOUR 2020”, organizzato da Friends and Partners:

3 APRILE – PALAPARTENOPE – NAPOLI – SOLD OUT

4 APRILE – ATLANTICO LIVE! – ROMA

9 APRILE – ESTRAGON – BOLOGNA

17 APRILE – FABRIQUE – MILANO

23 MAGGIO – PALAPARTENOPE – NAPOLI – NUOVA DATA

I biglietti per il nuovo appuntamento napoletano saranno disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 16.00 di venerdì 24 gennaio, e nei punti vendita abituali il 31 gennaio dalle ore 11.00.

I biglietti per la data l’Atlantico Live! di Roma – precedentemente previsto nella stessa data allo Spazio Rossellini – e quelli per il concerto al Fabrique di Milano – precedentemente previsto nella stessa data ai Magazzini Generali – sono già disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

I biglietti già acquistati per le stesse date nelle precedenti location restano validi per i nuovi e più ampi club delle corrispettive città. Stessa cosa vale per la data napoletana, la cui nuova destinazione si trova comunque allo stesso indirizzo della precedente (Via Corrado Barbagallo 115, Napoli). Per maggiori info: www.friendsandpartners.it