Comunicato chiusura Milano Serravalle SpA

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per consentire il completamento dei lavori della passerella ciclopedonale di collegamento tra la stazione MM2 di Assago Milanofiori Nord e l’area denominata “Bazzana inferiore”, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 28 Gennaio alle ore 06:00 di Mercoledì 29 Gennaio 2019, verranno chiuse al traffico entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra lo svincolo di Assago (Km 2+020) e Rotatoria Piazza Maggi (Km A+000), rami di svincolo interclusi ed Aree di Servizio Cantalupa Est e Ovest (Km 0+460) compresi. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria. Per il traffico diretto al Q.re Cantalupa verrà istituito specifico itinerario alternativo attraverso lo svincolo Q.re S. Ambrogio / Via Boffalora (Km B+500).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia e impianto di illuminazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

Dalle ore 22:00 di Lunedì 27 Gennaio alle ore 06:00 di Venerdì 14 Febbraio 2020, rimarrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Rozzano Est (Km 24+485) in carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio San Giuliano Est (Km 29+430) e la successiva Assago Ovest (Km 18+720) presenti sulla medesima tratta e direzione.

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 27 Gennaio alle ore 06:00 di Martedì 28 Gennaio 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (Km 20+366) in uscita per Genova e Milano da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 Mi-Ticinese (Km 21+386) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A7-A50 in entrata da Milano per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.P.59 Corsico/Gaggiano (Km 14+962).

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 27 Gennaio alle ore 06:00 di Martedì 28 Gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (Km 20+366) in uscita per Genova da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Assago (A7, Km 2+020) per il successivo ingresso in direzione Genova. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A7-A50 in entrata da Genova per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.35 Mi-Ticinese (Km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Martedì 28 Gennaio alle ore 06:00 di Mercoledì 29 Gennaio 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.494 provenienze MI-Lorenteggio e Vigevano (Km 13+901) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.P.59 Corsico-Gaggiano (Km 14+962) per il successivo ingresso in carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.494 direzione Vigevano (Km 13+901) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita MI-Lorenteggio).

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 29 Gennaio alle ore 06:00 di Giovedì 30 Gennaio 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.494 direzioni MI-Lorenteggio e Vigevano (Km 13+901) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo Cusago / MI-Baggio (Km 10+580) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.494 provenienza Vigevano (Km 13+901) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata MI-Lorenteggio).

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 29 Gennaio alle ore 06:00 di Venerdì 31 Gennaio 2020, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.412 provenienza Opera (Km 26+249) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Contestualmente verrà chiuso il traffico in uscita per S.S.412 direzione Opera (Km 26+249) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 30 Gennaio alle ore 06:00 di Venerdì 31 Gennaio 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.494 direzioni MI-Lorenteggio e Vigevano (Km 13+901) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.59 Corsico-Gaggiano (Km 14+962) per la successiva uscita da carreggiata nord.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione manufatti, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 27 Gennaio alle ore 06:00 di Martedì 28 Gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Rubattino (Km 5+927) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in carreggiata nord allo svincolo S.P. 103 Segrate (Km 7+713) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

Per attività di indagini strutturali dei manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 28 Gennaio alle ore 06:00 di Mercoledì 29 Gennaio 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Aeroporto Linate e MI – Viale Forlanini (Km 4+473) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo MI-Rubattino (Km 5+927).

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di manutenzione, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 27, Martedì 28 e Mercoledì 29 Gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata Monza Centro).

Per attività di indagini strutturali dei manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 30 Gennaio alle ore 06:00 di Venerdì 31 Gennaio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P. ex S.S.35 (Km 12+940) provenienza Meda per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata provenienza Milano).