Tra poche settimane nell’Arena Alto Adige di Anterselva per gli atleti si aprirà la caccia alle medaglie durante i Mondiali di Biathlon IBU. Per i fans, invece, si è da poco conclusa la caccia al migliore alloggio in occasione dell’importante kermesse internazionale: “In concomitanza dei Campionati del Mondo sono davvero poche le stanze libere rimaste: questo è un evento di grande rilievo non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello turistico”. Lo afferma “Booking Alto Adige”, il portale di prenotazione online dell’Unione degli Albergatori e dei Pubblici Esercenti (HGV), che respira già l’adrenalina dei Mondiali in qualità di Partner Ufficiale dell’evento e Main Sponsor della stella del Biathlon Dominik Windisch.

Le gare di Biathlon da sempre appassionano e richiamano numerosi visitatori ad Anterselva, oggi però i riflettori sono puntati come non mai sulla cittadina altoatesina: quest’anno infatti l’interesse nei confronti di questa manifestazione è alle stelle grazie ai Mondiali di Biathlon che si disputeranno qui dal 12 al 23 febbraio. I Campionati del Mondo di Biathlon sono l’evento sportivo dell’anno in Alto Adige e Anterselva è pronta ad accogliere circa 165.000 spettatori e ad appassionare quasi 120 milioni di telespettatori che assisteranno alle gare in diretta tv. Il valore aggiunto non è solo in termini sportivi, i Mondiali ricoprono un ruolo fondamentale anche per la società ed il turismo: “La domanda è stata particolarmente alta quest’anno”, afferma Manfred Pinzger, Presidente dell’Unione degli Albergatori e dei Pubblici Esercenti in Alto Adige (HGV).

“Booking Alto Adige” è il portale di prenotazione online di HGV che si pone come alternativa ai colossi internazionali di prenotazione online: “Non sono solo gli hotel e le sistemazioni in tutta la valle ad essere al completo, anche le strutture ricettive al di fuori delle immediate vicinanze hanno registrato un grande numero di prenotazioni e non vedono l’ora di dare il benvenuto ai fans in arrivo per la kermesse, provenienti soprattutto dall’Italia, dalla Germania, dall’Austria e dalla Svizzera, Paesi che coincidono con i mercati principali del turismo in Alto Adige e di Booking Alto Adige”, spiega Pinzger. “La collaborazione con gli organizzatori ad Anterselva è nata proprio per questo motivo. Riteniamo che i Mondiali siano un palcoscenico importante per incrementare la visibilità del nostro portale e per presentarlo ad un gruppo target molto affine con l’Alto Adige”, afferma Pinzger.

Un partner stellare scende in pista

“Booking Alto Adige” e HGV supportano il Biathlon non solo attraverso l’accordo di partnership con il comitato organizzativo dei Mondiali ma anche in veste di Main Sponsor di Dominik Windisch, attuale campione mondiale in carica nella disciplina Mass Start. L’anno scorso il campione e Booking Alto Adige hanno siglato una partnership di sponsorizzazione quadriennale: “Per me era fondamentale trovare uno sponsor che mi permettesse una totale identificazione con il brand e mi desse la possibilità di poter esternare la vicinanza al marchio stesso durante gli eventi ufficiali: Booking Alto Adige è esattamente ciò che stavo cercando”, afferma Windisch. Per quanto riguarda le sue aspettative nei confronti dei Mondiali, l’atleta altoatesino si dimostra prudente ma ottimista: “Il mio obiettivo è quello di gareggiare al meglio, dare il massimo e raccogliere i frutti del duro allenamento fatto in questi mesi. Ho un grande desiderio, quello di godermi ogni attimo di questo evento e collezionare molti ricordi preziosi”, conclude l’atleta originario di Anterselva.