Matteo Faustini: “Nel Bene e Nel Male”

Oggi, venerdì 17 gennaio, esce in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download “NEL BENE E NEL MALE”, il nuovo singolo del cantautore MATTEO FAUSTINI, in gara al 70° Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”.

Il brano “Nel Bene e Nel Male” è stato scritto dallo stesso Matteo Faustini insieme a Marco Rettani e farà parte dell’album d’esordio “Figli delle Favole” (Dischi dei Sognatori, distribuito da Warner Music Italia) in uscita venerdì 7 febbraio.

A proposito del brano, Matteo Faustini racconta: «Questo brano parla di radici, salde. Quante stanze del cuore abbiamo? Quante possiamo ospitarne? Quante anime scegliamo di farci entrare? Poche. Esserci significa dare una certezza solida, delle radici che, nel bene e nel male, nessuna tempesta potrà sradicare. Abbiamo tutti una parte di bene e una di male, quanti sono disposti ad amarle entrambe? Questo brano celebra l’insieme, che può esistere solo se entrambe le parti si conoscono e complementano».