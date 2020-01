Barbara Cavaleri – album di inediti

Esce oggi, martedì 28 gennaio, “COME UNA STELLA – NOVASTAR” (LoopMusic) l’album di inediti della cantautrice Barbara Cavaleri, disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download.

“Questo disco rappresenta uno scenario futuristico in cui vive un prototipo di Donna, a cui non ho voluto dare un nome per non avvicinarla ad alcun modello esistente – spiega la cantautrice Barbara Cavaleri – Ogni canzone è un episodio di vita vissuta dalla protagonista, passando da uno sguardo sulla vita quotidiana, racchiusa metaforicamente “In Lattina”, a quello sul conflitto esacerbato da un contrasto sociale troppo alto tra chi ha potere e chi lo subisce. Chiaramente le relazioni in uno scenario in cui la persona è considerata solo un tassello dello sviluppo di un sistema futuristico, sono un campo in cui misurarsi diventa quasi avventuroso, ma è proprio qui, in questo contesto, che le certezze continuano ad esistere, realizzandosi musicalmente in melodie più dolci e in atmosfere più rarefatte”.

L’album dal sound elettropop fa da sfondo alla voce delicata della cantautrice, che guida l’ascoltatore in un mondo futuristico chiamato Novastar, visto dagli occhi della protagonista. Le canzoni raccontano i problemi che affliggono la società e che inevitabilmente si riversano anche sulle persone e sul loro modo di agire e comportarsi. È stato anticipato dal singolo “IN LATTINA” uscito il 16 gennaio. La produzione artistica è di Fabio Mecuri e Simone Pirovano. Distribuito da Beatrising.com.

Questa la tracklist dell’album: “In lattina”, “Quello che sei”, “Body Not Soul”, “Bomba 6170”, “Contemporaneo”, “Come una stella”, “Ballare fino al mattino”, “Le parole”.