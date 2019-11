Paola Turci: “Viva Da Morire Tour”, 14 novembre a Bologna

Arriva al Teatro Celebrazioni il 14 novembre il Viva da Morire Tour, la tournée teatrale di Paola Turci che prende il nome dal titolo del suo ultimo album e che rispecchia il tema centrale dell’album, un inno alla vita ricco di energia. Sul palco Paola Turci proporrà i brani di questo album e i successi che hanno caratterizzato la sua carriera.

L’album “Viva Da Morire” contiene dieci tracce, ognuna un arrangiamento musicale proprio, in cui è racchiuso il passato, il presente, il futuro. Paola Turci adolescente sulla vespa 50, Paola Turci sospesa nel passato e viva ne presente, ricca di desideri per il futuro.

Prodotto da Luca Chiaravalli, molti sono gli autori importanti che hanno collaborato all’album, da Shade con cui Paola duetta nel brano “Le olimpiadi tutti i giorni”, a Nek, a Federica Abbate, Giulia Anania, Andrea Bonomo, Davide Simonetta, Gianluigi Fazio e molti altri.

Prezzi: (comprensivi di prevendita): Poltronissima 46,00 € – Poltrona 40,00 € – Balconata e palchi 29,00 €

Prevendite: acquistabili presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni, presso la biglietteria del Teatro Europauditorium, attraverso il circuito Ticketone, il circuito Vivaticket, i punti d'ascolto delle Ipercoop, oltre alle prevendite abituali di Bologna e provincia e attraverso il sito www.teatrocelebrazioni.it.

