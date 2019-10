Trenord: Malpensa Express da record

+46% i viaggiatori sul collegamento aeroportuale durante la chiusura di Linate dal 27 luglio al 26 ottobre.

Oltre 1,2 milioni di passeggeri hanno utilizzato il treno Malpensa Express, da e verso l’aeroporto, dal 27 luglio al 26 ottobre. Durante il “Bridge”, il collegamento aeroportuale di Trenord, che quest’anno ha compiuto 20 anni, ha registrato un aumento di passeggeri del 46% rispetto allo stesso periodo del 2018 e ha mantenuto performance positive, con una puntualità superiore al 90%.

Durante il periodo di trasferimento dei voli da Linate, Trenord ha effettuato 13.500 treni e potenziato le composizioni delle corse Malpensa Express in modo da offrire complessivamente 18.500 posti in più sui convogli del collegamento aeroportuale, che conta ogni giorno 146 corse fra l’aeroporto e la città di Milano, cioè una ogni 15 minuti da e per lo scalo. Grazie al potenziamento, l’offerta è cresciuta del 47% passando da poco più di 39mila posti al giorno a quasi 58mila.

In occasione del “Bridge” Trenord ha inoltre rafforzato i servizi di assistenza e informazione ai viaggiatori e i canali di vendita ai due Terminal di Malpensa e nella stazione di Milano Centrale, dove – grazie alla collaborazione con Sea – è stata inaugurata un’area di accoglienza e sosta presso le banchine dedicate a Malpensa Express. Online anche il nuovo sito malpensaexpress.it, che agevola la fruizione e l’acquisto da dispositivi mobile.

“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti durante il Bridge: i dati record dei passeggeri Malpensa Express premiano lo sforzo che abbiamo compiuto per offrire un servizio potenziato, che si è dimostrato proporzionato alla variazione della domanda – ha tenuto a sottolineare l’AD di Trenord Marco Piuri. Un successo reso possibile dalle decine di colleghi che, a bordo e a terra, hanno espresso il loro massimo impegno”.