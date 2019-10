Per consentire lo svolgimento della manifestazione aeronautica “Milano Linate Air Show” in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 presso l’Aeroporto di Linate, si rende necessario effettuare le seguenti chiusure:

A51 TANGENZIALE EST

    Dalle ore 08:00 di Sabato 12 Ottobre alle ore 23:00 di Domenica 13 Ottobre 2019, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per MI – Viale Forlanini e Aeroporto Linate (Km 4+473) da entrambe le carreggiate nord (direzione Venezia-Usmate) e sud (direzione A1-Bologna). Gli utenti in transito potranno utilizzare gli svincoli S.P.415 Paullo (Km 1+370), MI–Mecenate (Km 2+594) e S.P.103 Segrate (Km 7+313) regolarmente fruibili. Il traffico diretto all’area della manifestazione potrà in alternativa percorrere la A58 T.E.E.M. fino alle uscite consigliate di Paullo e Liscate.

Nell’ambito della medesima manifestazione sarà interdetta dalla Polizia Locale la circolazione in prossimità del Viale Forlanini nel comune di Milano, determinando possibili disagi nella medesima fascia oraria nonché la contestuale inibizione dei rami di svincolo in entrata dal Centro Città per entrambe le carreggiate nord (direzione Venezia-Usmate) e sud (direzione A1-Bologna) della Tangenziale Est di Milano.