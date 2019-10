‘LP1’ – album d’esordio di Liam Payn

‘LP1’ è l’album d’esordio di Liam Payn, che sarà pubblicato il prossimo 6 dicembre su etichetta Capitol Records. Il disco contiene i singoli già usciti: ‘Strip That Down’ con Quavo, che ha venduto 11,5 milioni di copie in tutto il mondo e conta oltre 1,8 miliardi di stream, ‘Polaroid’ che ha venduto due milioni di copie e l’ultimo singolo ‘Stack It Up’ interpretato in collaborazione con il rap americano A Boogie wit da Hoodie.

Sono inclusi nell’album anche ‘Bedroom Floor’, ‘Get Low’, ‘Familiar’ con J Balvin e ‘For You’, brano cantato insieme a Rita Ora e che è stato inserito nella colonna sonora ufficiale di ‘Fifty Shades Freed’ e ha trascorso 17 settimane nella classifica inglese.

“LP1” è stato registrato tra Londra, New York e Los Angeles e ha il caratteristico suono urban pop che rende riconoscibile la musica di Liam. Hanno collaborato al disco Ed Sheeran, Ryan Tedder, Zedd, Jonas Blue, Steve Mac, Joe London, e The Monsters and the Strangerz.

“Sono così eccitato di pubblicare il mio album di debutto a dicembre! Ho vissuto così tante esperienze incredibili in questi ultimi anni che mi hanno ispirato nella realizzazione del disco – è stato un vero e proprio lavoro d’amore. In studio ho collaborato con persone incredibilmente talentuose per produrre un album che mi rappresenta veramente e di cui sono molto orgoglioso.”

‘LP1’ tracklist:

1. Stack It Up (feat. A Boogie Wit da Hoodie)

2. Remember

3. Heart Meet Break

4. Hips Don’t Lie

5. Tell Your Friends

6. Say It All

7. Rude Hours

8. Live Forever (with Cheat Codes)

9. Weekend

10. Both Ways

11. Strip That Down (feat. Quavo)

12. For You (Fifty Shades Freed) (with Rita Ora)

13. Familiar (with J Balvin)

14. Polaroid (with Jonas Blue & Lennon Stella)

15. Get Low (with Zedd)

16. Bedroom Floor

17. All I Want (for Christmas)