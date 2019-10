Iron Maiden: The Studio Collection – Remastered

Parlophone Records continua la sua serie di ristampe del catalogo degli Iron Maiden con la quarta ed ultima serie di titoli in CD digipak The Studio Collection – Remastered in uscita il 22 novembre.

Gli album sono Dance Of Death / A Matter Of Life And Death (standard/collectors) / The Final Frontier e il doppio album del 2015 The Book Of Souls.

The Studio Collection – Remastered segue le pubblicazioni dal 2014 al 2017 su vinile nero e il progetto Mastered per ITunes del 2015 e contiene registrazioni estrapolate dagli stessi master delle uscite in alta risoluzione del 2015.

L’album in studio più recente- The Book Of Souls – è stato pubblicato quell’anno nella stessa qualità audio, ma sta facendo il suo debutto in Digipack per la prima volta.

Come bonus per i collezionisti, un CD di ogni serie è disponibile anche in un box con un artwork con un design speciale e che contiene una statuetta in scala 1:24 ed una toppa esclusiva. Nell’ultima serie, l’album in questione sarà A Matter Of Life And Death.

Tutti e quattro gli album nel cofanetto saranno disponibili per il pre-order da adesso in poi su studiocollection.ironmaiden.com

Gli IRON MAIDEN hanno ricevuto recensioni entusiasmanti riguardo il loro tour Legacy Of The Beast ispirato al gioco per telefonino attraverso l’America del nord, centro e sud con Rolling Stone che l’ha definito “il pinnacolo dell’escapismo Heavy-Metal e un “puro spettacolo multimediale”.

Il tour includeva la performance di qualche settimana fa al Rock in Rio con 100,000 biglietti venduti in meno di due ore e finisce con le performance sold-out in Argentina e Chile.

Il tour Legacy Of The Beast ritorna nel Regno Unito a giugno 2020 con le esibizioni al Download Festival (Donington) e Belsonic (Belfast), che saranno gli unici show nel Regno Unito della band del prossimo anno. Su www.ironmaiden.com ,i dettagli del tour.