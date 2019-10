Imagine Dragons insieme per il singolo “Original Me”

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e su YouTube (https://youtu.be/tP-zl8ruUKE) il singolo “Original Me” di Yungblud feat. Dan Reynolds degli Imagine Dragons.

“Questo brano parla dell’accettare le parti di noi stessi che odiamo, e di realizzare che il più grande super potere che abbiamo è quello di essere noi stessi, in modo originale e autentico” – ha raccontato YUNGBLUD – “lavorare con Dan Reynolds è un sogno che diventa realtà dato che lui è una grande fonte di ispirazione per me. Il brano è letteralmente uscito dallo studio in un giorno. L’energia naturale che si è creata tra di noi ha reso la canzone così com’è.”

Il singolo, co-scritto da Harrison (vero nome di Yungblud) e da Reynolds, anticipa l’arrivo di “The underrated youth”, l’ EP di Yungblud in uscita il prossimo 18 ottobre. Guarda il trailer per l’uscita dell’EP qui: https://youtu.be/0DA-Hv6GM2A.

Questa la tracklist dell’EP: “braindead!”, “parents”, “original me” (feat. dan reynolds of imagine dragons), “casual sabotage”, “hope for the underrated youth”, “waiting on the weekend”.

Nato nello Yorkshire, in Inghilterra, YUNGBLUD suona la chitarra, il basso, il pianoforte e la batteria. Ha debuttato nel 2018 con l’album “21st Century Liability” (Locomotion / Geffen Records). L’ascesa è iniziata nel 2019 con il singolo “Loner” che è stato definito da NME come “uno dei più grandi inni di sempre”.

Il singolo seguente, “11 Minutes” pubblicato con Halsey e Travis Barker, ha accumulato oltre 226 milioni di stream sulle piattaforme. Ad oggi, globalmente tutte le canzoni di Yungblud superano i 592 milioni di stream.

Cover “The underrated youth”

