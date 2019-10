Catania: Street Art Bus Tour

In occasione della 15esima edizione della Giornata del Contemporaneo 2019, promossa da AMACI, CityMap Sicilia – mappa della città Catania, attiva da più di dieci anni sul territorio con progetti on e off line volti a far conoscere e promuovere il territorio – e l’artista Alice Valenti – detta anche “l’artista guerriera” per i soggetti dei suoi lavori ispirati all’opera dei pupi e per le numerose campagne sociali che porta avanti – hanno organizzato lo Street Art Bus Tour #Catania, un percorso cittadino alla scoperta di alcuni tra i più importanti interventi d’arte pubblica della città.

L’iniziativa è stata ben accolta dall’AMT – Azienda Metropolitana Trasporti S.P.A e dal Comune di Catania che hanno patrocinato il progetto riconoscendone il forte spessore aggregativo e culturale.

Lo Street Art Bus Tour #Catania parte da tre intenti.

Far conoscere ai catanesi e ai turisti alcuni tra i più significativi interventi d’arte pubblica cittadina attraverso un percorso, in autobus e parzialmente pedonale, ragionato e programmato con l’AMT (azienda dei trasporti della città di Catania). Far incontrare cittadini di quartieri diversi portando materialmente gli uni a “casa” degli altri e far incontrare i cittadini con la Città. Sebbene, il tour sia gratuito (il costo del biglietto è coperto da CityMap Sicilia e dalla comunità artistica della città) gli organizzatori consentiranno a chiunque lo vorrà di pagare il costo del biglietto, come gesto simbolico di sostegno responsabile alla viabilità pubblica fatta di diritti e di doveri.

La mattinata del 12 ottobre 2019 sarà articolata in due momenti.

Alle 9.30 si terrà una conferenza di presentazione, presso la sala conferenze dell’ex Rimessa R1, arricchita dalla presenza di dieci lavori spray su compensato realizzati da Loma, Ila, One, Gost, Ohio, Pera, Rhey, Opium, Vega, Andrea Marusic, street artist locali e non, che hanno preso parte al recente HipHopFestival a Villa Di Bella.

Interverranno: Salvo Pogliese – Sindaco della città di Catania – Barbara Mirabella – Assessore alla Pubblica Istruzione, Attività culturali e Grandi Eventi – Giacomo Bellavia – Presidente AMT Catania – Antonio Condorelli – Responsabile Settore Commerciale e Marketing AMT – Sarah Bersani e Bice Guastella – CityMap Sicilia – Alice Valenti – artista e rappresentante della comunità artistica.

Alle 11.00 partirà il bus d’arte con le livree disegnate dall’artista Alice Valenti che percorrerà i vari quartieri che, nel corso di questi ultimi anni, sono stati oggetto di progetti pubblici e privati, collettivi e individuali volti a riqualificare monumenti e vie cittadine attraverso interventi di street art realizzati da artisti locali, nazionali e internazionali.

Il tour partirà dall’Ex Rimessa R1 (via plebiscito 747 – Catania) all’interno della quale nel 2018 il murale Alice Valenti ha ulteriormente arricchito il progetto di Emergenge Festival realizzato da artisti di fama internazionale per rendere quello spazio pubblico un museo a cielo aperto. Tra questi, ricordiamo: CORN79 (Italia), Etnik(Italia), Gomez (Venezuela), Gue (Italia), Salvo Ligama (Italia), Pao (Italia), Fabio Petani (Italia), Ruce (Italia), Rasta (Iran),Seikon (Polonia) e StenLex (Italia) hanno realizzato dei murales per rendere quello spazio pubblico un museo a cielo aperto.

Tappe dello Street Art Bus Tour #Catania:

00_ Ex Rimessa R1

01_ Fortino

02_ San Berillo

03_ San Michele

04_ Lungomare

05_ Piazzale Sanzio

06_ Nuova Dogana

07_ Porto (Silos)

08_ Porta della Bellezza e 6ª Circoscrizione, viale Moncada, blocco 6, palazzina A

09_ Occhio di Blu (Librino)

10_ Ex Rimessa R1

Tutte le tappe si svolgeranno in autobus e non sarà consentito scendere dall’autoveicolo, tranne per le tappe 2 e 3, ovvero, San Berillo e San Michele per cui è prevista una sosta e una passeggiata di gruppo di circa mezz’ora.

Il tour farà un percorso circolare, infatti, partirà dell’Ex Rimessa R1 e si concluderà li.

Per ricevere il pdf con tutte le tappe/fermate del bus occorre compilare questo form: https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/34z8j/id/6

Per prendere parte al tour è fondamentale prenotarsi a questo link www.eventbrite.it/e/registrazione-street-art-bus-tour-catania-74842121801

La prenotazione non implica nessuna formalizzazione economica, infatti, l’evento è gratuito, come tutte le iniziative della 15esima edizione della Giornata del Contemporaneo 2019, promossa da AMACI.