Quattrozampe in fiera a Miano

Sabato 5 e domenica 6 ottobre il mondo della cinofilia italiana, nelle sue molteplici sfaccettature, si darà appuntamento nel padiglione di Natural Trainer ­– brand leader nella nutrizione naturale per cani e gatti – all’interno di “QuattroZampe in Fiera”, presso il Parco Esposizioni Novegro, in provincia di Milano.

In questa occasione, tornerà il “Trofeo Ricerca su Macerie Natural Trainer/CSEN”: una gara-simulazione di salvataggio indoor tra le macerie organizzata da Natural Trainer e da CSEN Soccorso, per celebrare tutti quegli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani. Gli spettatori potranno così godere di una duplice, grande possibilità: da un lato ammirare le azioni che i cani svolgono quotidianamente al fianco della protezione civile nel corso delle attività di soccorso, e dall’altro provare l’esperienza di testare le abilità del proprio cane e di vivere Un Giorno da Eroi.

Nell’edizione di quest’anno, la tappa di Milano offrirà grandi novità e possibilità a tutti i partecipanti: ammirare le dimostrazioni operative della Scuola Italiana Cani Salvataggio nella piscina grande, far provare ai propri cani il lavoro in acqua sotto l’attenta guida degli istruttori SICS, assistere ad una spettacolare sfida di freestyle a nuoto con i cani che si confronteranno con un percorso a ostacoli seguendo le indicazioni dei proprietari e assistere ad una gara del campionato italiano ENCI di Agility Dog, che prevedrà dimostrazioni di cani antidroga e ricerca molecolare.

Il “Trofeo Ricerca su Macerie Natural Trainer/CSEN” fa parte di un ampio progetto di collaborazione continuativa che Natural Trainer ha deciso di instaurare con CSEN Soccorso, con l’obiettivo di sostenere una delle maggiori realtà organizzative che racchiude in sé le associazioni che si occupano di formazione per i cani da soccorso.

Natural Trainer ha scelto di collaborare con CSEN Soccorso (https://csencinofiliadasoccorso.it/) in quanto l’associazione organizza già un campionato italiano di ricerca in superficie, macerie e mantrailing, raggiungendo un alto numero di iscritti. Inoltre, Natural Trainer sostiene da tempo CSEN Soccorso attraverso la sponsorizzazione di tutti i suoi istruttori e di altri campionati.

Il “Trofeo Ricerca su Macerie Natural Trainer/CSEN” è aperto a tutte le associazioni e organizzazioni di qualsiasi forma che si occupano di cinofilia da Soccorso su macerie.