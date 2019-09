Torinodanza Festival 2019: “Inoah”

Con la sua compagnia Grupo de Rua, con sede a Rio de Janeiro, Bruno Beltrão ha sviluppato, a partire dagli anni ’90, un lavoro coreografico di natura rigorosa che usa la danza urbana come punto di partenza.

In Inoah, la sua ultima creazione, opera una decostruzione appassionata e sottile dei codici della danza hip hop, per cui le periferie del mondo entrano di prepotenza sul palcoscenico, come metafora di contraddizioni sociali che sono anche esistenziali.

TORINODANZA Festival 2019

11 settembre – 26 ottobre

TEATRO ASTRA

28 settembre 2019 – ore 20.45

29 settembre 2019 – ore 17.00

INOAH

direzione artistica BRUNO BELTRÃO

con Bruno Duarte, Eduardo Hermanson, Douglas Santos, Guilherme Nobre,

Joao Chataignier, Leandro Gomes, Leonardo Laureano, Alci Junior Kpuê,

Ronielson Araujo «Kapu» e Sid Yon

luci Renato Machado

costumi Marcelo Sommer

musiche Felipe Storino

GRUPO DE RUA (Brasile)

con il patrocinio dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata del Brasile in Italia