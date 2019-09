Renato Zero: nuovo singolo “La vetrina”

Da oggi, venerdì 13 settembre, sarà in radio e disponibile in digitale “LA VETRINA”, il nuovo singolo di RENATO ZERO, che anticipa il prossimo disco di inediti, “ZERO IL FOLLE” (Tattica), in uscita il 4 ottobre.

Una vetrina come una gabbia, che imprigiona e impedisce di liberarsi, dalle convenzioni e dalle regole di una società che mette paletti e spegne i sogni. Una vetrina con i riflettori puntati, per nascondere le proprie ombre dietro a piaceri effimeri, lontani dall’essenza della vita vera. Ma là fuori c’è ancora chi ha fame di sogni e di speranze, c’è ancora chi ha fame di un futuro da vivere, e non da osservare.

“LA VETRINA”, il nuovo brano del folle Renato Zero, l’artista italiano più rivoluzionario di sempre!

Perché folle è chi sogna, chi è libero, chi provoca, chi cambia.

Folle è chi rifiuta le regole e l’autorità, alimentando i desideri nascosti di chi lo giudica e segretamente vorrebbe assomigliargli. Folle è chi non si vergogna mai e osa sempre, per rendere eterna la giovinezza.