Per il 20esimo anniversario dell’album di debutto Showbiz, i Muse hanno annunciato l’uscita il 6 dicembre 2019, del cofanetto Origin of Muse. Questo cofanetto deluxe racconterà la storia della band dai propri inizi in Devon tramite le loro prime demo, i primi EP, l’album di debutto e l’album della svolta: Origin of Symmetry.

La raccolta è contenuta in un libro custodia di 48 pagine a sua volta contenuto in una custodia antigraffio laminata di colore opaco con una macchia gloss. Il libro contiene un’esaustiva e dettagliata intervista a Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme riguardo gli inizi della band, come anche la registrazione e la pubblicazione dell’album di debutto Showbiz fino a Origin of Symmetry.

Il libro incorpora anche i poster originali, setlist, fotografie e le stampe a contatto, che sono inserite all’interno del libro e possono essere estratte, come anche l’artwork originale di tutti i CD e vinili.

L’audio è di 9CD e 4 vinili colorati contenenti i seguenti brani selezionati :

CD1 – Newton Abbot Demos- 15 demo iniziali precedentemente inedite della band che includono una prima versione della hit “Plug in Baby”

CD2- The Muse EPS+ Showbiz Demos – il loro debutto pubblicato su Dangerous Records e le demo inedite del loro album di debutto Showbiz

CD3 – Showbiz- album di debutto rimasterizzato

CD4 – Showbiz B sides- contiene una versione alternativa inedita di “Recess”

CD5- Showbiz Live- registrazione inedita registrata al Community Centre in Teignmouth

CD7- Origin of Symmetry- Rimasterizzato

CD8 – Origin of Symmetry B Sides- ogni lato B registrato per il lancio del singolo estratto dall’album

CD9- Origin of Symmetry Live al Reading Festival- versione integra della loro performance dell’intero album al Reading Festival nel 2011, in occasione del decimo anniversario di pubblicazione del disco Vinili 1-4- Showbiz e Origin of Symmetry rimasterizzati su vinile 180 grammi colorato