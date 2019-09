Museo Omero: le proposte educative 2019-2020

Il Dipartimento Educazione del Museo Tattile Statale Omero propone anche per l’anno 2019/2020 una serie di attività volte ad educare lo sguardo, il pensiero e le mani. Percorsi bendati, laboratori con l’argilla, creazione di libri tattili, nozioni di Braille, incontri di arte e musica: sono alcune delle proposte per le scuole di ogni ordine e grado, per le famiglie, per i gruppi. I percorsi didattici comprendono un’iniziale visita guidata in collezione e una parte pratica e creativa in laboratorio.

Gli obiettivi sono fare dell’arte un’esperienza piacevole per tutti e sentirsi bene nello Spazio-Museo. Prerogativa di ciascuna attività è quella di essere pensata accessibile per tutti.

Tra le proposte anche percorsi educativi inclusivi e progetti specifici per non vedenti e ipovedenti, per i centri diurni e per le associazioni per persone con disabilità: attività completamente gratuite.

Il Dipartimento Educazione, che è l’anima operativa e instancabile del Museo, è composto da professioniste specializzate in grado di raccontare attraverso un approccio multisensoriale la bellezza dell’arte: la coordinatrice Manuela Alessandrini, Francesca Graziani, Francesca Santi, Anna Chiara Broggi e, per la musica, Giulia Cester.

I responsabili dei progetti sono Aldo Grassini e Andrea Sòcrati.

Quest’anno il nostro Dipartimento sarà impegnato anche in numerose attività legate alla grande mostra dedicata a Maria Montessori e Bruno Munari alla Mole da novembre 2019 a marzo 2020.

Info e prenotazioni:

Cell. e whatsapp 335 569 69 85 – e-mail: didattica@museoomero.it

Ingresso al Museo: libero.

http://www.museoomero.it/main?p=servizi_educativi