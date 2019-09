Freddie Mercury : ‘Never Boring’

Iconico. Incomparabile. Insostituibile. Ma ‘NeverBoring’, ovvero ‘mai noioso’.Freddie Mercury ricopre un ruolo centrale nel mondo della musica pop, oggi come durante i suoi indimenticabili anni di carriera. Lo spettacolare successo del biopic “BohemianRhapsody”, con incassi al botteghino che si avvicinano globalmente ora al miliardo di dollari, è stato un’ulteriore conferma dell’eredità di Freddie in quanto frontman dei Queen. Ora, una nuova pubblicazione, intende celebrarlo nella sua carriera solista, tra mille talenti e passioni che hanno lasciato il segno nel mondo del pop, dell’opera e oltre.

In uscita per Universal Music l’11 Ottobre 2019, il cofanetto‘NeverBoring’riunisce per la prima volta un’accurata selezione di musica,immagini e parole di Freddie Mercury. È una raccolta che si rivolge a nuovi e vecchi fan di un Artista ancora molto amato a 30 anni dalla sua morte.Questo boxset ci ricorda quanto Freddie sia stato un eccezionale cantante, compositore e performer.

‘NeverBoring’contiene:3 CD con 32 brani, un Blu-ray, un DVD con videoclip e interviste, un libro fotografico in brossura introdotto da Rami Malek (interprete di Freddie nel film ‘BohemianRhapsody’) con citazioni di Freddie e un poster artistico. Il triplo CD include: una nuova compilation di 12 brani con le migliori performance soliste di Freddie, la nuova edizione speciale di “MrBadGuy”con 11 tracce re-mixate e l’edizione orchestrata di ‘Barcelona’ con Montserrat Caballé.

Il box comprende anche la traccia recentemente scoperta e pubblicata ‘Time Waits For No One’, prodotta da Dave Clark, e la semi-sconosciuta ‘Love Me Like There’s No Tomorrow’, corredata da un video di Beth David e Esteban Bravo.

Gli album saranno disponibili anche singolarmente su CD, vinile e streaming.

«Avevo molte idee da tirar fuori… » ha spiegato Freddie « … e c’erano molti territori musicali che volevo esplorare;non avrei potuto farlo con i Queen. Volevoper esempio provare dei ritmi reggae e ho quindi registrato un paio di tracce con l’orchestra».

Per i nuovi mix di ‘NeverBoring’ e ‘MrBadGuy’ il team composto da Justin Shirley-Smith, Joshua J Macraee Kris Fredrikssonha lavorato partendo dai multitraccia originali, utilizzando strumenti e tecnologie allo stato dell’arte.

Nell’edizione speciale di ‘Barcelona’del 2012 le tracce strumentali sono state sostituite da nuove orchestrazioni e percussioni live, in sostituzione di synth e drum-machine utilizzatioriginariamente nell’album.

Il contributo di Roger Taylor ai cori di ‘The Great Pretender’ non è l’unicocameo dei Queen in ‘NeverBoring’. Roger suona anche le percussioni in ‘Love Kills’ al fianco di Brian May e John Deacon, che suonano rispettivamente la chitarra solista e la chitarra ritmica. John suona inoltre il basso in ‘How Can I Go On’ e Brian la chitarra in ‘SheBlows Hot and Cold’.

‘NeverBoring’riflette i gusti eclettici di Freddie e il suo amore per la vita. Come lui stesso ha detto: «Alcune persone possono arrivare seconde, altre no. Io la vedo come una sconfitta. Se hai provato la sensazione di essere il numero uno, il numero due non è abbastanza».

Rami Malek, vincitore del Premio Oscar come miglior attore protagonista per l’interpretazione di Freddie in ‘BohemianRhapsody’, ha dichiarato: «’NeverBoring’ci regala un pezzo della vita di Freddie. Spero possiate lasciare che la musica, le immagini e le parole di Freddie Mercury vi ispirino, come è successo a me. La vostra unicità è un dono e che ciò che fate attraverso di essa è il vostro dono al mondo. Vi auguro che, come Freddie, siate in grado di sorridere nel mezzo di una tempesta, concentrandovi sulle piccole gioie della vita, che viviate coraggiosamente e – soprattutto – che la vostra vita non sia ‘NeverBoring’, ‘Mai Noiosa’».