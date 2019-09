Elodie: per la seconda settimana consecutiva domina l’airplay radiofonico con “Margarita” feat. Marracash

Elodie si conferma per la seconda settimana consecutiva la regina incontrastata dell’Airplay radiofonico con “MARGARITA”, la travolgente hit che la vede collaborare con il rapper Marracash. Il brano, certificato disco di platino, rimane stabilmente posizionato al #1 della classifica dei singoli più trasmessi in radio stilata da EarOne, confermandosi tra le colonne sonore di quest’estate.

A questo importante traguardo si aggiunge il crescente successo di “FRIDAY NIGHT” di Burak Yeter, il dj e producer di fama internazionale che ha scelto il timbro versatile e riconoscibile di Elodie per impreziosire il singolo, attualmente posizionato al #1 della classifica EarOne dedicata ai singoli indipendenti più trasmessi in radio e al #20 di quella generale.

“MARGARITA”, con più di 17 milioni di stream, si colloca nella Top 10 delle canzoni più ascoltate su Spotify Italia e occupa stabilmente la Top 10 delle classifiche FIMI/GfK, Apple e iTunes. Il singolo è un mix fresco di raggae e pop in cui la voce sensuale e versatile di Elodie si fonde armoniosamente con il flow del rapper Marracash. Un cocktail perfetto di seduzione e divertimento che racconta la parte più leggera e spensierata di un sentimento sfuggente. Il videoclip, che ha collezionato oltre 33 milioni di visualizzazioni e occupa la Top 10 dei video musicali più cliccati sulla piattaforma, è fortemente ispirato alle produzioni degli anni 2000. L’ambientazione è quella di un limbo giallo, privo di alcun elemento accessorio, una dimensione fuori dal tempo, fresca e avvolgente in cui la cantante si muove sicura e consapevole.

Elodie, oltre due milioni di ascoltatori al mese su Spotify, reduce dalla collaborazione con i The Kolors per “PENSARE MALE”, certificato disco di platino, e con il celebre dj e producer Burak Yeter per “FRIDAY NIGHT”, a distanza di un anno da “NERO BALI” (feat. Michele Bravi e Gué Pequeno), straordinario successo e doppio disco di platino, si conferma quindi come una delle voci più interessanti, attuali e apprezzate del panorama musicale attuale.

