Teatro alla Scala: Riccardo Chailly inaugura il ciclo Beethoven in apertura della Stagione Sinfonica

La Stagione Sinfonica del Teatro alla Scala si inaugura giovedì 26, sabato 28 e domenica 29 con un programma dedicato alle Sinfonie n° 4 di Beethoven e Mahler (solista Christiane Karg, alla Scala già Sophie nel Rosenkavalier diretto da Zubin Mehta e Euridice nell’Orphée di Gluck diretto da Michele Mariotti). Se il progetto mahleriano di Riccardo Chailly prosegue negli anni, l’esecuzione della Quarta di Beethoven apre un nuovo ciclo sinfonico beethoveniano che accompagnerà gli ascoltatori milanesi fino a giugno 2020.

Nel 2020 infatti le istituzioni musicali di tutto il mondo celebrano il 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven (1770-1827) e il Direttore Musicale coinvolge Coro e Orchestra del Teatro alla Scala, Filarmonica della Scala e Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala in un’integrale in cui alle sinfonie saranno accostate altre opere dello stesso Beethoven, dall’Ouverture da Egmont al Concerto per violino con Leonidas Kavakos, e pagine di Mahler e Luciano Chailly (la Sonata tritematica n. 4 su testi di Lucrezio prima della Nona). Il rapporto di Chailly con Beethoven è la storia di una vita, ma solo nel 2011 il Maestro ha deciso di offrire al disco un’integrale sinfonica con il Gewandhaus di Lipsia, la più antica orchestra d’Europa di cui era Direttore Musicale e la cui tradizione beethoveniana si radicava nelle letture di Mendelssohn. La scelta di allora, maturata in anni di studio, esperienza e riflessione, era stata radicale: rispettare i metronomi d’autore, notevolmente più rapidi di quelli abituali, per scoprire un Beethoven autentico, anticonvenzionale e spavaldamente contemporaneo sebbene questa lettura non fosse priva di precursori: certamente Toscanini, ma anche Szell e Gardiner. Il risultato, tra entusiasmi e resistenze, era stato un nuovo, fortissimo impulso al dibattito musicologico ma anche estetico sull’opera del compositore di Bonn. Ora, a nove anni di distanza, Chailly torna alle nove Sinfonie con un’orchestra italiana e una prospettiva inevitabilmente trasformata, in una serie di concerti che si presenta come imperdibile occasione di interrogarsi ancora una volta su questi capolavori fondativi della coscienza europea.

Inaugurazione della Stagione Sinfonica 2019/2020 e anche del ciclo beethoveniano è il concerto del 26, 28 e 29 settembre 2019 in cui la Sinfonia n. 4 del compositore di Bonn è accostata alla Sinfonia n. 4 di Gustav Mahler, solista Christiane Karg.

La Stagione Sinfonica prosegue il 7, 9 e 10 gennaio con la Filarmonica della Scala impegnata sotto la guida di Gianandrea Noseda, già presente nella Stagione 18/19, in un programma che prevede la Suite Pelléas et Mélisande di Gabriel Fauré, il ‘divertimento’ dal balletto Le baiser de la fée di Igor Stravinskij e la Sinfonia n. 3 di Camille Saint-Saëns.

Il 16, 17 e 19 gennaio Riccardo Chailly riprende il fil rouge beethoveniano con l’ouverture Egmont e le Sinfonie n. 8 e n. 5.

Dopo alcuni anni di assenza torna sul podio della Filarmonica il 10, 11 e 14 febbraio il maestro israeliano Eliahu Inbal, attento studioso della musica di Bruckner, di cui ha diretto diverse integrali sinfoniche includendo diverse versioni. Sui leggii la Sinfonia n. 5.

Coro e Orchestra della Scala, insieme al Coro di Voci Bianche, sono protagonisti del concerto del 7, 10 e 12 marzo guidati da Zubin Mehta nella Sinfonia n. 3 di Gustav Mahler, solista Daniela Sindram. Iván Fischer era uno dei pochi grandi direttori viventi a non aver mai diretto la Filarmonica. Il debutto è previsto il 3, 5 e 8 aprile con un programma che comprende l’Ouverture da Die Zauberflöte e la Sinfonia n. 39 K543 di Mozart e il Concerto per orchestra di Bartók.

L’8, 11 e 12 giugno Riccardo Chailly conclude il ciclo beethoveniano con la Sinfonia n. 9 con il Coro scaligero diretto da Bruno Casoni, solisti il soprano Hanna-Elisabeth Müller, il mezzosoprano Claudia Huckle, il tenore Michael König e il basso Vitalij Kowaljow. Prima della Sinfonia sarà presentata in prima esecuzione assoluta la Sonata Tritematica n. 4 di Luciano Chailly, un lavoro per coro e orchestra sinfonica su testo di Lucrezio dal De rerum natura.

Il 27 e 29 giugno e il primo luglio i complessi scaligeri sotto la direzione di Myung-Whun Chung eseguiranno lo Stabat Mater di Gioachino Rossini con i solisti Rosa Feola, Veronica Simeoni, René Barbera e Roberto Tagliavini. Chung torna così su una delle pagine ricorrenti nel repertorio del suo maestro, Carlo Maria Giulini.

26, 28, 29 settembre 2019

Filarmonica della Scala

Direttore

Riccardo Chailly

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 4 in si bem. magg. op 60

Gustav Mahler

Sinfonia n. 4 in sol magg.

“La vita celeste”

Christiane Karg, soprano

7, 9, 10 gennaio 2020

Filarmonica della Scala

Direttore

Gianandrea Noseda

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande, suite op. 80

Igor’ Stravinskij

Le baiser de la fée

Divertimento dal balletto

Camille Saint-Saëns

Sinfonia n. 3 in do min. op. 78 “con organo”

16, 17, 19 gennaio 2020

Filarmonica della Scala

Direttore

Riccardo Chailly

Ludwig van Beethoven

Egmont, ouverture in fa min. op. 84

Sinfonia n. 8 in fa magg. op. 93

Sinfonia n. 5 in do min. op. 67

10, 11, 14 febbraio 2020

Filarmonica della Scala

Direttore

Eliahu Inbal

Anton Bruckner

Sinfonia n. 5 in si bem. magg.

7, 10, 12 marzo 2020

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala

Direttore

Zubin Mehta

Gustav Mahler

Sinfonia n. 3 in re min.

Daniela Sindram, contralto

Maestro del Coro

Bruno Casoni

Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala

3, 5, 8 aprile 2020

Filarmonica della Scala

Direttore

Iván Fischer

Wolfgang Amadeus Mozart

Ouverture da Die Zauberflöte

Sinfonia n. 39 in mi bem. magg. K 543

Béla Bartόk

Concerto per orchestra

8, 11 e 12 giugno 2020

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala

Direttore

Riccardo Chailly

Luciano Chailly

Sonata tritematica n. 4 op. 206

per coro e orchestra sinfonica

(Prima esecuzione assoluta)

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 9 in re min. op. 125

Hanna-Elisabeth Müller, soprano

Claudia Huckle, contralto

Michael König, tenore

Vitalij Kowaljow, basso

Maestro del Coro

Bruno Casoni

27, 29 giugno, 1 luglio 2020

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala

Direttore Myung-Whun Chung

Franz Joseph Haydn

Sinfonia n. 44 in mi min.

“Trauer-Symphonie” Hob. I/44

Gioachino Rossini

Stabat Mater

Rosa Feola, soprano

Veronica Simeoni, mezzosoprano

René Barbera, tenore

Roberto Tagliavini, basso

Maestro del Coro

Bruno Casoni

