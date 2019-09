Bollate. Estate, tempo di cantierei. Ecco tutti i lavori nelle scuole cittadine

Come ogni estate, anche quest’anno il comune ha approfittato del periodo di chiusura delle scuole per mettere mano agli edifici scolastici e cercare di fare le manutenzioni necessarie e alcuni adeguamenti richiesti dai dirigenti scolastici. Soddisfatto il Vicesindaco Alberto Grassi, anche se evidenzia come “servirebbero risorse maggiore a disposizione del bilancio del comune, in quanto gli immobili scolastici sono sempre più datati. Nessun problema di sicurezza, però – rassicura. Tutti gli immobili sono sicuri e potete mandare i vostri bambini tranquilli nelle scuole della nostra città”.

Ma entriamo nel merito degli interventi:

La grande novità di quest’anno è la riqualificazione straordinaria della scuola media di via Brianza a Cassina nuova. Un’opera attesa da decenni, un obiettivo centrato in pieno dall’amministrazione Vassallo. La parte esterna della scuola è stata rifatta completamente, lavori per un importo di 1 milione di euro che hanno permesso di rifare completamente il tetto, il cappotto, la facciata e i serramenti della scuola. I colori, azzurro egrigio, sono stati scelti dal dirigente scolastico.

Altri lavori importanti hanno riguardato la scuola materna Gesu Bambino di via Ospitaletto, dove è stato messo in sicurezza una porzione del tetto ed è stato rifatto completamente il pavimento. Anche i pavimenti della scuola materna Aurora di via Madonna e l’asilo nido Il giardino dei Lilla di via Mameli sono stati rifatti totalmente.

La scuola di Montessori ha visto invece completati i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, con l’installazione di lampade a indicazion euscita di emergenza. Tutte le scuole di Bollate hanno attualmente la certificazione prevenzione incendi conforme. Inoltre è stato realizzato un campo da calcetto in erba sintetica, che potra essere usato non solo per il calcio ma anche come campo polivalente. Il campo misura 500 mq circa ed è stato richiesta dall’associazione genitori della scuola. A loro va il mio ringraziamento, afferma Grassi, perche oltre ad avermi aiutato nell’immaginare questa soluzione hanno contribuiti economicamente acquistando le porte da calcio e altro materiale di arredo funzionale al campo. C’è stato un ottimo spirito di collaborazione tra comune, ass. genitori, preside Anna Origgi e vicepreside Prudenza Papillo dell’istituto.

Altri lavori hanno riguardato sciola media di via Fratellanza e conizugna , dove sono state allestite nuove aule informatiche. Lavori di manutenzione minori sono stati realizzato in diversi plessi, ed in questo è stato molto prezioso l’aiuto di Alessandro Parisi e dei volontari della sua associazione, che hanno permesso tra le varie cose anche di montare le porte nuove nei bagni della scuola media di via Verdi.