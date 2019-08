Miglio Blu 2019

Manca solo una settimana al Miglio Blu, la gara di nuoto amatoriale più attesa

dell’estate.

Sono già 150 gli appassionati che si sono iscritti per il 1 settembre 2019 al Miglio

Blu nell’Area Marina Protetta di Portofino, organizzato da Outdoor Portofino tra

Niasca (Baia di Paraggi) e Santa Margherita Ligure.

Ricordiamo che è possibile iscriversi fino al primo pomeriggio di sabato 31 agosto.

Non saranno accettate iscrizioni presentate dopo.

8 MOTIVI PER NON PERDERE IL MIGLIO BLU

– È una gara amatoriale aperta a tutti

– Ci sono due percorsi disponibili: un miglio per gli adulti e 200mt per bambini under

14

– È un’occasione fantastica per nuotare nell’Area Marina Protetta di Portofino

– È come nuotare in un super acquario naturale

– Il percorso di gara in linea è semplice e divertente

– La sicurezza e l’assistenza sono garantite lungo tutto il percorso

– È una gara di nuoto in uno dei luoghi più suggestivi della penisola