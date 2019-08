Festività in onore di Santa Cesarea 2019

Il Comitato Feste della Parrocchia B.V.M. del Perpetuo Soccorso organizza, con il patrocinio del Comune di Porto Cesareo, i tradizionali festeggiamenti in onore di Santa Cesarea con un ricco calendario di eventi religiosi e civili. In particolare:

Lunedì 26 agosto: dopo la celebrazione della Santa Messa, a partire dalle ore 19:30 la Zagor Street Band terrà uno spettacolo itinerante. Alle ore 20:00, sul piazzale antistante la Chiesa, ascolteremo un esempio di santità con la testimonianza di Sua Em.za Rev.ma Cardinale Ernest SIMONI, che racconterà della sua prigionia e lavori forzati durante la persecuzione in Albania. Alle ore 20:30, sempre sul piazzale della Chiesa parrocchiale, si terrà il concerto rock religioso del gruppo musicale MusicaMente, con canti e musiche del GEN Rosso.

Martedì 27 agosto: a partire dalle ore 9:00 la banda Città di Leverano suonerà per le vie del paese e per le spiagge. Come tradizione, il rito religioso più suggestivo sarà la processione in mare che partirà alle ore 17:00 dalla chiesa parrocchiale per passare dalla chiesetta di piazza Nazario Sauro, snodandosi, poi, lentamente in mare fino a giungere le acque antistanti Torre Chianca. Il simulacro della Santa sarà trasportato dal motopesca “Sparviere” di Giovanni Colelli, mentre il simulacro della “Madonna del Perpetuo Soccorso” – patrona del paese – sarà trasportato dalla barca da pesca “Gelosia” di Claudio Peluso. Migliaia di fedeli, accompagnati dalle autorità civili, religiose e militari, parteciperanno, subito dopo la processione a terra, alla santa messa solenne che sarà celebrata in piazza Nazario Sauro da S.E. Monsignor Fernando Filograna, vescovo di Nardò-Gallipoli. Alle ore 21:30 si esibirà il Gran Concerto bandistico “Giacomo Puccini”, Città di Noci, diretto dal M° Dominga Damato.

Mercoledì 28 agosto: a partire dalle ore 9:00 la banda di Terra d’Otranto suonerà per le vie del paese e alle ore 17:30 si intratterrà in Piazza Risorgimento. Alle ore 21:30, in piazza Nazario Sauro, addobbata con le luminarie della ditta Tommasi di Torchiarolo, si terrà il Galà della lirica a cura della “Grande Orchestra di Fiati Lirico-Sinfonica di Terra d’Otranto”, diretta, insieme al Coro Lirico, dal M° Irene Corciulo. Lo spettacolo pirotecnico – tra cielo e mare – partirà a mezzanotte e sarà curato dalla ditta Dario COSMA di Monteroni. A seguire, subito dopo i fuochi, si esibiranno gli EVÒ con la loro musica folk-rock contaminata da ritmi ipnotici della tradizione salentina, dal reggae, ska, irish …

Giovedì 29 agosto: dopo la celebrazione della santa Messa, alle ore 20:00, sul piazzale antistante la Chiesa parrocchiale, si esibirà l’attore comico-dialettale Gregorio Caputo della Compagnia Teatrale “Piccolo Teatro” di Nardò”. Alle ore 21:00 gli artisti di BAR ITALIA Musica Italiana si esibiranno in Piazza Nazario Sauro.