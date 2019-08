Giordana Angi: da oggi in radio e in digitale il nuovo singolo inedito “Stringimi più forte”

Scrivere è un’urgenza, come i fabbisogni del nostro quotidiano, racconto di vita vissuta e di pensieri e di certo è qualcosa che non si ferma nonostante tour, instore e promozione. È quello che è successo in questi mesi a Giordana Angi, la cantautrice italofrancese che dopo il debutto con il suo primo album “C A S A” (disco d’Oro per il disco e per la Title Track) ha continuato a scrivere, raccontare e raccontarsi tanto da aver scritto e prodotto in pochi mesi dall’uscita da AMICI un nuovo intero disco la cui uscita è prevista per il 4 ottobre.

Sarà la stessa Giordana a rivelare il titolo del disco attraverso i suoi canali social alla fine di un piccolo quiz per i suoi fan.

Ad anticipare questo nuovo lavoro il primo singolo inedito “STRINGIMI PIÙ FORTE”, brano disponibile da oggi in tutti gli store digitali (https://virginitalia.lnk.to/spf) e per la programmazione radiofonica.

È la stessa Giordana a raccontare la nascita di questa canzone in un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instragram: “Ho iniziato a scrivere questa canzone dentro la casetta di Amici. Penso che gli autori si ricordino bene quel giorno perché non facevo altro che cantarla e cantarla tanto che, dopo poche ore, già la conoscevano tutti a memoria. Ricordo che la scrissi di getto e poi lasciai passare qualche giorno: avevo paura stessi provando sensazioni gonfiate dall’entusiasmo. La risentii, mi convinsi e cominciai a cucire ogni dettaglio come fosse un vestito, amando ogni parola come fosse pelle, cantandola come fosse l’ultima volta che avrei potuto farlo. È una canzone d’amore, di quelle che vorrei facessero sorridere e dessero voglia d’amare. Non mi posso dimenticare di quei giorni. Devo tanto a quel periodo e ringrazio ancora i tempi e gli spazi che avevo in casetta. Ricordo quanto non vedevo l’ora di farla sentire ed ora eccolo qua, neanche 3 mesi dopo ed è il singolo che anticipa il nuovo album, assurdo! Se potete immaginare qualcosa, può accadere. Se vi farà star bene almeno 1/4 di quanto ha fatto star bene a me, beh, forse, avrò fatto quel che devo. Vi amo”.

Il viaggio di GIORDANA ANGI prosegue a gonfie vele, un viaggio partito dalla scuola di AMICI (dove si è guadagnata anche il PREMIO TIM della critica) e che la sta portando in giro per tutta Italia tra instore, attività promozionali e live show, una occasione unica per incontrare i suoi fan e raccogliere abbracci e attestati di stima e affetto.

A fine luglio è partito anche il tour di Giordana con oltre 13 tappe nelle cornici più belle d’Italia. Queste le prossime date in calendario (per informazioni https://www.colorsound.com – i biglietti sono già disponibili su www.ticketone.it):

07 settembre Piazza dei Cavalieri PISA

6 ottobre Alcatraz MILANO

11 ottobre Atlantico ROMA

Il nuovo album di GIORDANA ANGI arriva dopo il debutto con “C A S A”, la cui produzione artistica è stata curata come per il nuovo lavoro da CARLO AVARELLO.

“C A S A”, oltre ad essere stato certificato ORO ed essere stato presente per 8 settimane nella Top10 degli album più venduti in Italia, ha ottenuto ottimi risultati anche su iTunes e su Spotify (Giordana è stata l’artista più ascoltata dell’edizione 2019 di Amici).

“C A S A” conteneva i brani: “CHIEDO DI NON CHIEDERE”, “CASA”, “QUANTE VOLTE AD ASPETTARTI”, “QUESTA È VITA”, “NE RENONCE PAS” e “TI HO CREDUTO”, “TRA PARIGI E LOS ANGELES”, “GUARDARCI DENTRO” e la cover di STROMAE “FORMIDABLE”.

Cantautrice di grande talento, la 25enne Giordana Angi ha una voce fuori dai canoni e uno stile interpretativo personale ed unico, caratteristiche che Giordana ha dimostrato di possedere anche durante il suo percorso ad Amici.

I suoi testi spiccano per autenticità e stile, caratteristiche note e apprezzate da grandi artisti come TIZIANO FERRO che ha già collaborato con lei in passato e ha scelto 4 tracce co-firmate da Giordana per il suo nuovo album di inediti, “Accetto Miracoli”, tra i quali la title track e il primo singolo “Buona (Cattiva) sorte”.

